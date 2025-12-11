Шерсть клочьями и кровавые расчёсы: новый состав корма вызвал шок у владельцев

Жалобы владельцев домашних животных вновь вызвали обсуждение качества массовых кормов: хозяева котов из разных регионов сообщают об ухудшении самочувствия питомцев после употребления продукции Felix от Purina. Об этом сообщает РИА Новости.

Какие симптомы заметили владельцы

По словам хозяев, проблемы проявлялись схожим образом: у кошек начинались эпизоды рвоты, появлялась слабость и полностью пропадал аппетит. Некоторые владельцы отмечали, что при длительном употреблении влажного корма у питомцев возникали нарушения пищеварения, а также симптомы, которые связывали с изменениями в работе печени и почек. Такие случаи собрали множество обсуждений, поскольку ранее те же животные употребляли корм без каких-либо осложнений.

Россияне жалуются, что их коты чувствуют себя плохо после влажного корма. Владельцы также сообщают о кожных реакциях: редение шерсти, выраженный зуд и расчесывания вплоть до кровавых ран. Судя по их описаниям, после исключения корма из рациона большинство нежелательных проявлений исчезало, что заставляет некоторых делать выводы о возможном влиянии состава.

Что говорят специалисты

Ветеринар отметил, что указанный на упаковке состав не содержит компонентов, являющихся прямой угрозой для животных. Однако он не рекомендует использовать корм на постоянной основе, поскольку реакция может зависеть как от индивидуальных особенностей питомца, так и от категории продукта. По словам специалиста, корма эконом-класса нередко содержат повышенную долю субпродуктов и вкусовых добавок. Эти элементы делают корм более привлекательным для кошек, но не всегда обеспечивают полноценный рацион.

Эксперт подчёркивает, что при выборе питания стоит отдавать предпочтение линейкам, где на первом месте в составе указано мясо. Переход на новый корм, по его словам, должен происходить постепенно, чтобы владелец мог оценить реакцию животного. Такой подход помогает избежать резких изменений в самочувствии и позволяет вовремя отреагировать на возможные побочные эффекты.