Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка жалобно мяукает
Кошка жалобно мяукает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:48

Шерсть клочьями и кровавые расчёсы: новый состав корма вызвал шок у владельцев

Владельцы котов пожаловались на корм после болезни питомцев — ветеринар

Жалобы владельцев домашних животных вновь вызвали обсуждение качества массовых кормов: хозяева котов из разных регионов сообщают об ухудшении самочувствия питомцев после употребления продукции Felix от Purina. Об этом сообщает РИА Новости.

Какие симптомы заметили владельцы

По словам хозяев, проблемы проявлялись схожим образом: у кошек начинались эпизоды рвоты, появлялась слабость и полностью пропадал аппетит. Некоторые владельцы отмечали, что при длительном употреблении влажного корма у питомцев возникали нарушения пищеварения, а также симптомы, которые связывали с изменениями в работе печени и почек. Такие случаи собрали множество обсуждений, поскольку ранее те же животные употребляли корм без каких-либо осложнений.

Россияне жалуются, что их коты чувствуют себя плохо после влажного корма. Владельцы также сообщают о кожных реакциях: редение шерсти, выраженный зуд и расчесывания вплоть до кровавых ран. Судя по их описаниям, после исключения корма из рациона большинство нежелательных проявлений исчезало, что заставляет некоторых делать выводы о возможном влиянии состава.

Что говорят специалисты

Ветеринар отметил, что указанный на упаковке состав не содержит компонентов, являющихся прямой угрозой для животных. Однако он не рекомендует использовать корм на постоянной основе, поскольку реакция может зависеть как от индивидуальных особенностей питомца, так и от категории продукта. По словам специалиста, корма эконом-класса нередко содержат повышенную долю субпродуктов и вкусовых добавок. Эти элементы делают корм более привлекательным для кошек, но не всегда обеспечивают полноценный рацион.

Эксперт подчёркивает, что при выборе питания стоит отдавать предпочтение линейкам, где на первом месте в составе указано мясо. Переход на новый корм, по его словам, должен происходить постепенно, чтобы владелец мог оценить реакцию животного. Такой подход помогает избежать резких изменений в самочувствии и позволяет вовремя отреагировать на возможные побочные эффекты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Характер котёнка формируется под влиянием человека — ветеринар Шеляков вчера в 18:07
Страх уходит, если рядом любовь: как вырастить котёнка, который доверяет

Характер кошки формируется не только генами: ветеринар рассказал, как терпение и забота превращают даже дикого котёнка в ласкового компаньона.

Читать полностью » Четыре вида кошек используют разные ярусы леса для охоты — Journal of Animal Ecology вчера в 17:47
В джунглях нет правил, но есть этажи: ягуары, пумы и маргаи нашли способ не убивать друг друга

В тропических лесах Гватемалы четыре вида диких кошек делят один лес, живя на разных «этажах» — от земли до верхушек деревьев.

Читать полностью » Холодный пол провоцирует воспаление костей у щенков — ветеринар Кромия вчера в 15:09
Лежать на полу — как спать на льду: привычка, которая ломает позвоночник собакам

Многие хозяева позволяют собакам спать на полу, не подозревая, что это может привести к проблемам со здоровьем питомца. Узнайте, как правильно организовать место для сна.

Читать полностью » Собаки едят из кошачьего лотка из-за сильных запахов — ветеринары вчера в 13:57
Отучаю собаку от кошачьего лотка одним словом: метод, о котором молчат дрессировщики

Собака тянется к кошачьему лотку из-за запахов и привычек. Разбираемся, как закрыть доступ, настроить уборку и закрепить запрет без стресса.

Читать полностью » Собаки реагируют на скрытые стимулы благодаря чувствительности — Ауэрбах вчера в 11:35
Собаки слышат то, чего нет: уши реагируют на то, что человек даже не способен представить

Могут ли собаки чувствовать невидимое? Учёные объясняют, почему «чутьё» питомцев нередко принимают за паранормальные способности.

Читать полностью » Варёные яйца укрепляют шерсть и мышцы кошек — ветеринары вчера в 9:25
Кошачья диета перевернулась: мясо и овощи стали новым деликатесом для пушистых гурманов

Ветеринары рассказали, какие продукты можно безопасно добавлять в рацион кошки и как правильно сочетать натуральную еду с готовыми кормами для здоровья питомца.

Читать полностью » Собаке нужен выгул без поводка для психического здоровья — зоопсихологи вчера в 7:30
Эта одна команда решает всё: почему собаку можно отпускать без поводка, а вашу — пока нет

Нужен ли собаке выгул без поводка и где он безопасен: команды, выбор места, риски города и пошаговые правила, чтобы свобода не стала проблемой.

Читать полностью » Грифы возвращаются в Карпаты спустя сто лет отсутствия — Good News Network вчера в 5:23
Сто лет тишины — и снова крики над скалами: Карпаты возвращают забытых стражей неба

Грифы возвращаются в Карпаты спустя век, чтобы восстановить природное равновесие и стать частью проекта по созданию Европейского Йеллоустоуна.

Читать полностью »

Новости
Общество
УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов
Экономика
Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков
Экономика
Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк
Красота и здоровье
Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов
ПФО
В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин
Общество
Коэффициент платы за воду без счетчика вырастет вдвое — Правительство
Общество
Собственникам посуточной аренды выставляют коммерческие тарифы за коммуналку — Пруфы
ДФО
Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet