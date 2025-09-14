Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака отворачивается от миски с едой
Собака отворачивается от миски с едой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:04

Одна ошибка в миске — и здоровье питомца под угрозой: вот что лучше скорректировать в питании

Ошибки в кормлении сокращают жизнь домашних питомцев

Домашние питомцы зависят от нас полностью, и одна из важнейших сфер заботы — питание. К сожалению, многие владельцы допускают ошибки, которые могут стоить животным здоровья и долгой жизни. Разберём самые распространённые.

Ошибка 1. Слишком много лакомств

Хрустящие печенья и кусочки сыра кажутся безобидными, но лишние калории быстро приводят к ожирению. У собак и кошек лишний вес повышает риск диабета, проблем с суставами и сердца.

Ошибка 2. Корм "со стола"

Колбаса, копчёности, сладости или даже пряные блюда для животных опасны. В них слишком много соли, сахара и специй. Некоторые продукты (лук, виноград, шоколад) для кошек и собак токсичны.

Ошибка 3. Неправильный выбор корма

Ориентироваться только на цену или яркую упаковку — ошибка. Важно учитывать возраст, вес, активность и состояние здоровья питомца. Например, котёнку нужен корм с повышенным содержанием белка и кальция, а пожилой собаке — легкоусвояемый рацион.

Ошибка 4. Недостаток воды

Даже самый качественный сухой корм требует постоянного доступа к свежей воде. Если питомец мало пьёт, есть риск заболеваний почек и мочевыводящей системы. Особенно это касается котов.

Ошибка 5. Резкая смена рациона

Желание "побаловать" новым вкусом может обернуться расстройством желудка. Менять корм нужно постепенно: сначала смешивать старый и новый, увеличивая долю последнего в течение 7-10 дней.

Ошибка 6. Игнорирование особенностей здоровья

У питомцев с аллергиями, хроническими болезнями печени, сердца или ЖКТ должен быть специальный рацион. Универсальный корм здесь не подойдёт. Игнорирование рекомендаций ветеринара может усугубить болезнь.

Ошибка 7. Нарушение режима питания

Некоторые хозяева кормят питомца "как получится" — сегодня утром, завтра вечером. Такой подход нарушает обмен веществ и провоцирует проблемы с весом. Оптимально придерживаться одного и того же времени кормления.

А что если…

А что если питомец отказывается от привычного корма? Это может быть признаком болезни или проблем с зубами. В таком случае лучше не затягивать и показать животное ветеринару.

Интересные факты

  1. У кошек меньше вкусовых рецепторов, чем у людей, поэтому сладкое их не привлекает.

  2. Собаки могут различать до 200 запахов пищи одновременно.

  3. Правильное питание может продлить жизнь питомца на 2-3 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

История развития одежды для собак от защитных доспехов до современных коллекций сегодня в 13:23

Одежда для собак таит неожиданные открытия: как аксессуары раскрывают эволюцию

Узнайте, как собачья мода эволюционировала от защитных доспехов к дизайнерским коллекциям Gucci, и что носит ваш питомец сегодня.

Читать полностью » Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб сегодня в 12:32

Аквариум на грани: как грязь убивает рыб быстрее, чем вы думаете

Узнайте, как правильно ухаживать за аквариумом, чтобы он сиял красотой и радовал рыбок. Советы от простых до продвинутых!

Читать полностью » Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих сегодня в 12:15

5 правил съемки попугая, которые изменят ваши фотографии навсегда

Узнайте, как сделать яркие и живые фотографии своего попугая без профессиональной техники и вспышки. Несколько простых секретов для идеальных кадров!

Читать полностью » Биологи: брачный каннибализм у богомолов повышает количество отложенных яиц сегодня в 11:12

Богомолы превращают любовь в смертельный ритуал: чем рискует самец

Почему самка богомола после спаривания может съесть партнера и как это влияет на продолжение рода? В статье — факты, мифы и удивительные детали.

Читать полностью » Учёные: для производства 1 кг мёда пчёлам требуется облететь до 8 миллионов цветов сегодня в 10:50

Миллионы лет эволюции — и ни одной ошибки у пчёл: тайный алгоритм производства мёда

Тысячи лет люди наблюдают за пчёлами, но только недавно удалось раскрыть все хитрости их труда. Узнайте, как насекомые превращают нектар в мёд.

Читать полностью » Эксперты: охранные качества собаки формируются генетикой, воспитанием и дрессировкой сегодня в 9:17

Порода не решает ничего: почему овчарка может струсить, а дворняга — защитить

Многие уверены, что собака всегда встанет на защиту хозяина. Но что на самом деле влияет на её поведение в опасной ситуации?

Читать полностью » На лапах кошки расположены потовые железы — поэтому животные не любят прикосновения сегодня в 8:09

Лапки кошки — не просто милота: почему она скрывает их от рук человека

Почему кошки так не любят, когда их трогают за лапы и живот? Разбираем 10 причин, основанных на инстинктах и психологии этих независимых питомцев.

Читать полностью » Эксперты: стресс у морских свинок возникает при неправильном обращении на руках сегодня в 7:02

Морская свинка — питомец или маленький шпион: зачем она спит с открытыми глазами

Почему одни морские свинки обожают сидеть на руках, а другие испытывают стресс? Узнаем, как правильно обращаться с питомцами и наладить контакт.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон
Садоводство

Удивительные свойства сорняков: от удобрений до защиты от вредителей
Питомцы

Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя
Спорт и фитнес

Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи
Садоводство

Брокколи и цветную капусту сажают в сентябре для осеннего урожая
Наука

Астероид 2025 PN7 может стать квазилуной Земли — астрономы ЦМП
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet