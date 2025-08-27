Что скрывается за безобидной привычкой питомца тереть лапой морду
Заметили, что ваша кошка или собака яростно расчёсывает морду, иногда до ран? Это не просто дурная привычка — за таким поведением часто скрываются серьёзные причины, требующие вашего внимания.
Распространённые причины зуда
Чаще всего питомец чешет морду из-за:
- пищевой аллергии;
- паразитов (блох, клещей);
Контакта с раздражителями — бытовой химией или ядовитыми растениями, такими как плющ или гиацинт. Влажность в складках кожи или активное слюнотечение также могут провоцировать зуд и даже приводить к грибковым инфекциям.
Когда дело в здоровье полости рта
Неприятные ощущения во рту — ещё одна частая причина. Как отмечают ветеринары:
Заболевания зубов, воспаления дёсен, абсцессы или опухоли могут вызывать сильный дискомфорт, из-за которого животное пытается "почесать" больное место лапой.
Обычно такие проблемы сопровождаются:
- отказом от еды;
- повышенным слюноотделением;
- кровоточивостью дёсен.
Что делать?
Не игнорируйте тревожные признаки! Обратитесь к ветеринару общего профиля — он проведёт осмотр, назначит анализы и при необходимости направит к узкому специалисту: стоматологу, диетологу или даже зоопсихологу, если причина окажется поведенческой.
Главное — не занимайтесь самолечением. Правильный диагноз может поставить только профессионал.
