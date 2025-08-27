Что скрывается за безобидной привычкой питомца тереть лапой морду

Заметили, что ваша кошка или собака яростно расчёсывает морду, иногда до ран? Это не просто дурная привычка — за таким поведением часто скрываются серьёзные причины, требующие вашего внимания.

Распространённые причины зуда

Чаще всего питомец чешет морду из-за:

пищевой аллергии;

паразитов (блох, клещей);

Контакта с раздражителями — бытовой химией или ядовитыми растениями, такими как плющ или гиацинт. Влажность в складках кожи или активное слюнотечение также могут провоцировать зуд и даже приводить к грибковым инфекциям.

Когда дело в здоровье полости рта

Неприятные ощущения во рту — ещё одна частая причина. Как отмечают ветеринары:

Заболевания зубов, воспаления дёсен, абсцессы или опухоли могут вызывать сильный дискомфорт, из-за которого животное пытается "почесать" больное место лапой.

Обычно такие проблемы сопровождаются:

отказом от еды;

повышенным слюноотделением;

кровоточивостью дёсен.

Что делать?

Не игнорируйте тревожные признаки! Обратитесь к ветеринару общего профиля — он проведёт осмотр, назначит анализы и при необходимости направит к узкому специалисту: стоматологу, диетологу или даже зоопсихологу, если причина окажется поведенческой.

Главное — не занимайтесь самолечением. Правильный диагноз может поставить только профессионал.