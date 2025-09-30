Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:55

Любовь оборачивается нарушением: хозяева рискуют, хороня животных во дворе

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, почему в России запрещено хоронить животных

Потеря домашнего животного — тяжелое испытание для владельца. Однако важно помнить, что в таких случаях необходимо действовать по закону. Российское законодательство запрещает самостоятельное захоронение животных и допускает только их кремацию.

Об этом жителям Магаданской области в беседе с EcoSever напомнил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Падших животных забирают, сжигают, скотомогильники запрещены сейчас. Это кремация", — пояснил Михаил Шеляков.

Почему захоронение запрещено

Ранее в сельской местности существовали так называемые скотомогильники. Сейчас такие захоронения под запретом, поскольку они представляют угрозу для экологии и здоровья людей. Инфекция может сохраняться в почве и распространяться. Кремирование — единственный безопасный и разрешенный способ.

Куда обращаться владельцу

При смерти питомца хозяину необходимо сообщить о случившемся в местную ветеринарную службу.

"Надо туда позвонить, объяснить ситуацию, спросить что делать. По идее, они должны приезжать и забирать", — отметил Михаил Шеляков.

Если по каким-то причинам ветеринарная служба не может оперативно приехать, решение может быть возложено на владельца. В этом случае важно обратиться в специализированные компании, предоставляющие услуги кремации.

Советы шаг за шагом

  1. Свяжитесь с местной ветеринарной службой и уточните порядок действий.

  2. Узнайте, возможен ли выезд специалистов для забора животного.

  3. При необходимости обратитесь в частный крематорий для домашних животных.

  4. Обговорите стоимость и форму предоставляемых услуг.

  5. Получите справку о проведении кремации для подтверждения законности процедуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: похоронить питомца самостоятельно.
    Последствие: нарушение закона и риск распространения заболеваний.
    Альтернатива: официальная кремация.

  • Ошибка: оставить тело животного без утилизации.
    Последствие: угроза санитарной безопасности.
    Альтернатива: вызов ветслужбы.

  • Ошибка: обратиться к нелегальным организациям.
    Последствие: отсутствие гарантий и документов.
    Альтернатива: аккредитованные крематории.

А что если…

А что если владелец хочет сохранить память о питомце? После кремации можно заказать урну с прахом или памятный кулон. Многие специализированные компании предлагают подобные услуги, которые помогают легче справиться с потерей.

Подход Плюсы Минусы
Кремация в ветслужбе Законно, безопасно Может быть дороже, чем захоронение
Частный крематорий Индивидуальные услуги, возможность выбрать формат Стоимость выше средней
Самовольное захоронение Бесплатно Нарушение закона, риск инфекции

FAQ

Можно ли похоронить питомца на даче?
Нет, законодательство запрещает самостоятельное захоронение.

Сколько стоит кремация животного?
Цена зависит от региона, веса животного и условий компании.

Кто забирает животное после смерти?
Обычно этим занимается местная ветеринарная служба или частный крематорий.

Мифы и правда

  • Миф: если похоронить животное глубоко, проблем не будет.
    Правда: инфекция может распространяться через почву и грунтовые воды.

  • Миф: кремация — это слишком дорого.
    Правда: стоимость зависит от условий, есть доступные варианты.

  • Миф: за захоронение штрафуют редко.
    Правда: ответственность предусмотрена законом, и нарушение может выявиться.

3 интересных факта

  • В Японии популярны специальные кладбища для животных с храмами и памятниками.
  • В Европе практикуется коллективная кремация, когда прах нескольких животных утилизируется вместе.
  • В России появляются сервисы, предлагающие онлайн-заказ кремации с доставкой урны домой.

Исторический контекст

  1. В прошлом в деревнях животных хоронили в оврагах и на пустырях.

  2. В советское время действовали скотомогильники, но они постепенно были закрыты.

  3. Современные правила делают акцент на санитарной безопасности и экологичности.

