Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котёнок
Котёнок
© commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:10

Не откликается на имя? Кошки скрывают важную тайну, которую вам стоит узнать

Причины, по которым кошка не откликается на своё имя: от сложных имен до проблем со слухом

Когда в доме появляется кошка, одним из первых шагов становится выбор для неё имени. Это естественно: животное становится полноправным членом семьи, а не просто вещью. Многие люди даже называют свои вещи — например, автомобили — особыми именами. Но если коту не дается имя, это может свидетельствовать о недостаточной заботе или даже равнодушии к питомцу. Особенно это касается случаев, когда кошка берется только для ловли мышей, а внимание к ней минимально, или когда животное в доме ненадолго.

Это, конечно, грустно, но такие ситуации, к счастью, редки. Как правило, хозяева проявляют любовь и внимание к своим питомцам. Ведь имя кота важно не только для того, чтобы к нему обращаться, но и для полноценного общения с ним. Мурлыка, в свою очередь, быстро привыкает к своему имени и с удовольствием откликается на него. Однако бывает и так, что кошка игнорирует зов хозяина. Это может вызывать удивление и даже беспокойство. Рассмотрим основные причины, почему кошка может не откликаться на свое имя.

Причины, почему кошка не откликается на своё имя

Имя слишком сложное

Иногда хозяева, стараясь выбрать оригинальное и красивое имя для своей кошки, выбирают слишком длинные и сложные слова, которые животному трудно распознать.

Кошки легче воспринимают короткие и простые имена. Они хорошо реагируют на звуки, содержащие букву "с", так как эта буква более выражена в их слухе.

Отсутствие необходимости откликаться

Очень часто бывает так, что кошка прекрасно понимает, что её зовут, но просто не хочет подойти. В отличие от собак, которые, как правило, немедленно бегут к хозяину, кошки действуют в зависимости от своих потребностей. Если животное не голодно, не хочет играть и не нуждается в чем-либо от хозяина, оно не будет откликаться на зов, даже если понимает, что к нему обращаются.

Проблемы со слухом

В некоторых случаях кошка может не слышать своего хозяина из-за проблем с ушами. Особенно это характерно для голубоглазых кошек с белым окрасом, так как у них часто встречается генетическая мутация, приводящая к частичной или полной глухоте. Также кошка может не услышать зов, если она находится в шумной обстановке, где её слух заглушается внешними звуками.

Страх перед хозяином

Если кошка не откликается на имя, возможно, причина кроется в том, что она испытывает страх. Это может быть связано с тем, что хозяин или кто-то другой в доме обидел питомца, вел себя грубо или агрессивно. Кошки не забывают обиды и могут избегать общения с теми, кто когда-то причинил им боль. Это не злопамятность, а естественная реакция на негативный опыт.

Проблемы с запоминанием имени

Иногда кошка просто не запомнила своё имя. Возможно, хозяин редко обращается к питомцу по имени, а может быть, недавно сменил кличку. Также кошка может забыть имя, если хозяин долго отсутствует и питомец проводит много времени в одиночестве.

Что делать, если кошка не откликается на имя

Если кошка не реагирует на своё имя, это, как правило, не проблема самой кошки, а скорее результат недостаточного внимания со стороны хозяина. Чтобы исправить ситуацию, стоит больше обращаться к питомцу по имени. Регулярные ласки и обращение к кошке с её именем помогут ей запомнить, что именно эти звуки связаны с ней.

Если животное игнорирует зов в неподобающий момент, например, когда оно занято игрой или отдыхом, важно проявлять терпение. Возможно, стоит изменить своё поведение и подзывать кошку в моменты, когда ей будет более удобно откликнуться.

Кроме того, можно выбрать для кошки имя попроще, чтобы оно было понятнее для её слуха.

В конце концов, имя — это важная часть связи между человеком и животным. Оно помогает не только в практическом взаимодействии, но и формирует эмоциональную связь между хозяином и питомцем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного вчера в 22:34

Где чаще всего прячутся потерявшиеся кошки и собаки

Зоозащитница объяснила, как действовать в первые дни после пропажи питомца и почему личное общение и ориентировки важнее всего.

Читать полностью » Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски вчера в 21:09

Переноска — не наказание: чего нельзя делать с кошкой, чтобы она не боялась переноски

Кошки редко любят переноску, но её можно превратить в безопасное место. Узнайте, как приучить питомца к клетке без стресса и наказаний.

Читать полностью » Запахи цитрусовых и шумовые ловушки помогают удержать кошку от стола вчера в 20:12

Кошка лазает по столу? Это не мило, а опасно для здоровья семьи — вот как это исправить

Кошка не отходит от кухонного стола? Узнайте 5 простых трюков, которые помогут отучить питомца прыгать на поверхность без наказаний и стресса.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как правильно ухаживать за шерстью кошки вчера в 19:03

Колтуны и паразиты: к чему приводит игнорирование регулярного вычёсывания кошки

Не все кошки любят щётку, но правильный подход сделает уход за шерстью комфортным. Узнайте, как чистить питомца без стресса.

Читать полностью » Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез вчера в 18:03

Существо с длинными ногами — паук или нет? Сенокосцы — живая машина времени

Сенокосцев часто путают с пауками, хотя они совсем другие. Узнайте 6 удивительных фактов об этих древних и мирных существах.

Читать полностью » Биологи объяснили главные различия между пчёлами и осами вчера в 17:09

Жало с сюрпризом: чем ужаливание пчелы отличается от укуса осы

Пчёлы и осы похожи внешне, но живут по разным правилам. Разбираем, кто как зимует, чем питается, кто жалит много раз — и почему оба важны саду.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют увеличить время прогулок для удовлетворения обонятельных потребностей собак вчера в 16:38

Почему обнюхивание — это не просто игра, а жизненно важный ритуал для вашего питомца

Почему привычка собаки всё обнюхивать может продлить её жизнь? Узнайте, как обычная прогулка превращается в секрет здоровья и счастья вашего питомца.

Читать полностью » Как кошки атакуют людей: исследование поведения питомцев от зоологов вчера в 16:31

Охотник в вашей гостиной: как инстинкты кошки превращают ее в оружие

Ваш кот внезапно бьёт вас задними лапами? Узнайте, почему это проявление охотничьего инстинкта, и как безопасно играть с пушистым хищником. Советы по пониманию поведения кошки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить тушеные баклажаны с перцем и помидорами
Спорт и фитнес

Kettlebell flow: комплекс упражнений с гирей для новичков от тренеров по фитнесу
Красота и здоровье

Детские боли роста: как распознать, облегчить и когда обратиться за помощью
Дом

Как часто нужно стирать шторы в разных комнатах
Дом

Не всегда во вред: когда мягкий матрас полезен, а когда мешает сну
Наука и технологии

Взгляд как ключ к воспоминаниям: ученые расшифровали сигналы мозга
Спорт и фитнес

Американская ассоциация спорта: утяжелённая скакалка повышает нагрузку на мышцы
Дом

Как хранить подушки, чтобы они не слёживались
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru