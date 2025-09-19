Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка в переноске
Кошка в переноске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:39

Жёсткая, мягкая, на колёсах или рюкзак: вот как выбрать лучшую переноску без лишних затрат

Ветеринары объяснили, как выбрать переноску для кошки или собаки

Переноска для питомца — это не просто аксессуар, а важный элемент безопасности и комфорта. Она понадобится для поездок к ветеринару, путешествий или даже короткой прогулки в общественном транспорте. Правильный выбор переноски помогает снизить стресс животного и облегчает жизнь владельцу.

Основные виды переносок

Существует несколько категорий переносок, каждая со своими плюсами и минусами:

Вид переноски Для кого подходит Особенности
Жёсткая пластиковая Кошки и собаки мелких пород Прочная, хорошо защищает при поездках
Тканевая (сумка) Спокойные кошки и маленькие собаки Лёгкая, удобная для коротких поездок
Рюкзак-переноска Кошки и маленькие собаки до 6-7 кг Освобождает руки, есть модели с "окошками"
Металлическая клетка Средние и крупные собаки Подходит для дальних поездок и авиаперелётов
Колёсная переноска Животные постарше или владельцы без машины Удобно перемещать без нагрузки на руки

Как подобрать размер

Главное правило — питомцу должно быть комфортно. Внутри переноски он должен свободно поворачиваться и ложиться, но слишком много пространства не нужно: излишек места повышает стресс и небезопасен в дороге. Для кошек и мелких собак выбирают переноску длиной на 15-20 см больше тела животного.

Материал и вентиляция

  • Для длительных поездок лучше выбирать жёсткий корпус с решётчатыми дверцами и вентиляционными отверстиями.

  • Для коротких перемещений подойдут мягкие тканевые модели.

  • Обязательно убедитесь, что есть хорошая циркуляция воздуха и безопасные застёжки.

А что если…

А что если питомец боится переноски? В этом случае стоит заранее приучить его: оставлять открытой дома, класть внутрь любимую игрушку или лакомство. Так переноска станет привычным и безопасным местом.

Плюсы и минусы разных моделей

Модель Плюсы Минусы
Жёсткая пластиковая Надёжность, подходит для самолёта Тяжёлая
Мягкая тканевая Лёгкая, удобная Не защищает от ударов
Рюкзак Освобождает руки, стильный Подходит только для маленьких животных
Клетка металлическая Просторная, долговечная Тяжёлая, громоздкая
На колёсах Удобно перемещать Занимает много места

FAQ

Как выбрать переноску для самолёта?
Нужна жёсткая модель, соответствующая стандартам IATA.

Можно ли использовать переноску как домик?
Да, если держать её открытой дома — это помогает питомцу привыкнуть.

Что класть внутрь переноски?
Мягкую подстилку, иногда игрушку или вещь с запахом хозяина.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше переноска, тем лучше.
    Правда: слишком просторная переноска увеличивает стресс, животное чувствует себя незащищённым.

  • Миф: мягкая сумка подходит для любых поездок.
    Правда: она хороша только для коротких и спокойных перемещений.

  • Миф: животные сами привыкают к переноске.
    Правда: нужно приучать постепенно.

3 интересных факта

  1. Первые переноски для животных появились в Европе в XIX веке и использовались для охотничьих собак.

  2. Некоторые современные рюкзаки-переноски оснащены прозрачным "иллюминатором", что снижает тревожность кошек.

  3. На международных рейсах авиакомпании требуют, чтобы животное могло стоять и разворачиваться внутри переноски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали основные причины ожирения у собак и риски для здоровья сегодня в 13:02

Кошки и собаки — разные миры полноты: почему ваш питомец набирает вес быстрее, чем соседский кот

Лишний вес у собак сокращает жизнь и провоцирует болезни. Как помочь питомцу безопасно похудеть и вернуть энергию?

Читать полностью » Кошки выбирают одного хозяина: как питомцы определяют иерархию в семье сегодня в 12:53

Кошки не любят криков: что происходит, когда вы теряете статус любимого хозяина

Кошки никогда не делят всех людей в доме поровну. Они выбирают одного "главного", а остальных распределяют по ролям. Но почему именно так?

Читать полностью » Декоративные крысы питаются сухим кормом, овощами и белковыми продуктами сегодня в 12:26

Одиночество убивает крысу быстрее, чем болезни: вот почему пара питомцев — это спасение для всех

Декоративные крысы способны удивить: они преданы хозяину, умеют выполнять команды и любят общение. Но есть нюансы ухода.

Читать полностью » Ветеринары опровергли миф о пользе разгрузочных дней для кошек сегодня в 11:29

Хотели идеальный рацион, а получили больницу: как мифы превращают кошачью миску в бомбу замедленного действия

Мифы о кошачьем питании звучат убедительно, но далеко не всегда верны. Разбираем самые популярные заблуждения и узнаём, чем они опасны.

Читать полностью » Учёные: собаки распознают эмоции человека по мимике, голосу и запаху сегодня в 10:19

Один неверный жест — и пёс видит угрозу: как животные вычисляют агрессию

Могут ли собаки отличать доброжелательных людей от опасных? Наука и практика хозяев дают неожиданные ответы — и они не всегда совпадают.

Читать полностью » Ветеринары перечислили основные болезни кошек: чумка, цистит, диабет и артрит сегодня в 9:09

Одно промедление — и обычный насморк у кошки превращается в смертельную болезнь

Кошки могут заболеть десятками недугов — от паразитов до онкологии. Как вовремя заметить тревожные симптомы и какие методы лечения действительно работают?

Читать полностью » Учёные из Нидерландов выяснили, что коробки помогают кошкам снижать стресс сегодня в 8:03

Коробка для кошек — друг и враг: почему картонное укрытие может обернуться ловушкой

Почему кошки отказываются от дорогих лежанок ради обычной коробки? Разбираем причины, секреты кошачьей психологии и неожиданные плюсы картонных домиков.

Читать полностью » Эксперты: фурминатор эффективнее пуходёрки для длинношёрстных кошек сегодня в 7:22

Шерсть — как снежная буря в квартире: как приручить этот хаос одним движением

Как приучить кошку к расчёске без стресса и истерик? Простые хитрости помогут сделать уход за шерстью приятным и полезным для питомца.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сабрина Карпентер станет ведущей и музыкальным гостем Saturday Night Live 18 октября на NBC
Спорт и фитнес

15-минутная тренировка с лавкой для ног, пресса и рук — комплекс Ии Зориной
Наука

Учёные обнаружили радужную шерсть у 10 групп млекопитающих, включая грызунов и землероек
Еда

Яблочный уксус дома готовится 9–24 месяца и используется для салатов и настоек
Наука

Научное исследование доказало, что любители пива становятся заметнее для комаров из-за запаха
Садоводство

Трещины на коре плодовых деревьев опасны инфекциями и морозобоинами — предупреждают агрономы
Авто и мото

Эксперт Трушкова назвала восемь ключевых датчиков под капотом автомобиля
Дом

Лайфхак для ванной: рулон туалетной бумаги превращается в освежитель воздуха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet