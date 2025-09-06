Кошка перестала разбрасывать наполнитель — помогла неожиданная вещь

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поощрение кошки во время дрессировки
Поощрение кошки во время дрессировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:35

Дом, где живут кошка или собака, всегда наполнен радостью и теплом. Но вместе с этим хозяева сталкиваются и с другой стороной медали: шерсть на полу, запахи и необходимость постоянной уборки. Как же справляться с этим без стресса?

Туалет — первый шаг к чистоте

Кошки с детства тянутся к порядку и сами учатся пользоваться лотком. Выбор туалета зависит от характера животного и предпочтений хозяина.

  • Закрытые лотки помогают удерживать запах и дольше сохранять чистоту.
  • Открытые модели тоже удобны, если использовать качественный наполнитель, например, кварцевый песок.

Собакам привычные газеты в роли туалета приносят больше грязи, чем пользы. Поэтому для них оптимален гигиенический коврик — одноразовый или многоразовый. Второй вариант экологичнее: его можно стирать и использовать снова.

Главное — правильно выбрать место. Туалет должен стоять подальше от мисок и лежанки, но при этом оставаться доступным и уединённым.

Как справиться с шерстью?

Линька — испытание для любого владельца. Чтобы убрать шерсть:

  • используйте пылесос для мебели и пола — он компактен и эффективен;
  • держите под рукой резиновую щётку — статическое электричество помогает собирать шерсть быстрее;
  • пригодятся и простые средства: липкий ролик, влажная тряпка или даже резиновые перчатки.

Дезинфицирующие средства — друг или враг?

Щенки и котята редко сразу учатся аккуратности. Поэтому важно иметь под рукой специальные чистящие средства. Они не только убирают неприятный запах, но и дезинфицируют поверхность.

Однако такие составы должны быть только для животных и храниться вне зоны доступа питомцев. Во время уборки лучше закрыть кошку или собаку в другой комнате, а возвращать их можно лишь после полного высыхания.

Чистота лап после прогулки

Собаки ежедневно нуждаются в прогулках, а значит — приносят домой грязь. Чтобы не бороться с пятнами на полу, стоит заранее позаботиться о чистке лап:

  • специальные средства для лап наносятся прямо на подушечки;
  • альтернативный вариант — промыть лапы водой с мягким мылом или протереть влажной тканью.

Личный уголок для игр

Питомцы активны и обожают устраивать хаос. Но если заранее выделить для них игровое пространство, это поможет сохранить мебель и нервы хозяина.

Для собак можно оборудовать небольшой уголок с игрушками, а для кошек — сделать безопасное пространство, где они смогут выплеснуть энергию.

