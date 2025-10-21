Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:09

Осень бьёт по питомцам сильнее, чем кажется: что грозит кошкам и собакам в ближайшие недели

Осенью у домашних животных возрастает риск переохлаждения и инфекций

Переходный сезон — испытание не только для людей, но и для домашних животных. Осень с её перепадами температуры и влажностью становится проверкой иммунитета, особенно у собак и кошек, живущих в квартирах. Ветеринарный врач Вера Земская рассказала, как правильно подготовить питомцев к холодам и избежать типичных ошибок, которые могут обернуться болезнями.

"Понижение температуры и рост влажности ослабляют иммунитет кошек и собак, повышая риск переохлаждения и инфекций", — отметила ветеринарный врач Вера Земская.

Почему осень опасна для здоровья питомцев

Когда температура падает, у животных замедляется обмен веществ, а иммунная система становится более уязвимой. Даже короткая прогулка по сырой земле может закончиться воспалением мочевого пузыря или суставов. Особенно часто осенью у животных обостряются хронические болезни: цистит, блошиный дерматит, артрит, а также проблемы с весом.

Многие владельцы замечают, что питомцы становятся менее активными, предпочитают спать дольше и меньше двигаются. Это естественная реакция на сокращение светового дня и похолодание. Но именно в этот период важно уделять внимание режиму и рациону животного.

Основные риски холодного сезона

  1. Переохлаждение. Домашние питомцы, особенно короткошерстные и мелкие породы собак, быстро теряют тепло. Даже несколько минут на холодном полу могут вызвать воспаление суставов или мочеполовой системы.

  2. Снижение активности. Зимой животные меньше гуляют, что повышает риск набора веса.

  3. Осенний авитаминоз. Как и люди, кошки и собаки осенью нуждаются в витаминах и микроэлементах, поддерживающих иммунитет.

  4. Повышенная влажность. Сырость способствует развитию грибковых и бактериальных инфекций, особенно у животных с чувствительной кожей.

"Хозяин должен следить, чтобы четвероногий друг не сидел на холодном полу и в целом не переохлаждался", — подчеркнула ветеринар.

Советы шаг за шагом: как помочь питомцу пережить холод

  1. Проверьте рацион. Если животное питается натуральной пищей, важно сбалансировать рацион: включить мясо, рыбу, злаки и овощи. Полезно добавить витамины группы B, омега-3 и таурин (для кошек).

  2. Умеренность в кормлении. Несмотря на то что организм осенью начинает запасать жир, перекармливать питомца нельзя. Это особенно важно для мелких собак — йорков, шпицев, той-терьеров.

  3. Сократите время на холоде. Прогулки должны быть активными, но не чрезмерно долгими.

  4. Следите за лапами. После улицы их нужно протирать, чтобы удалить соль и реагенты.

  5. Подберите одежду. Для короткошерстных собак осенние куртки и комбинезоны — не прихоть, а необходимость. Они защищают от холода и влаги.

"Для маленьких и короткошерстных пород одежда — это не каприз, а элемент заботы", — добавила Земская.

Таблица "Плюсы и минусы" одежды для собак

Плюсы Минусы
Защищает от холода и влаги Требует регулярной стирки
Предотвращает простуды и артрит Может натирать, если подобрана неправильно
Упрощает уход за шерстью Некоторым животным неудобно в одежде

Чтобы избежать дискомфорта, одежда должна быть лёгкой, не стеснять движений и закрывать живот. В зоомагазинах легко подобрать утеплённые комбинезоны и дождевики из водоотталкивающих материалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: питомец спит на холодном полу.
    Последствие: воспаление суставов, мочевого пузыря.
    Альтернатива: тёплая лежанка или домик с мягким дном.

  • Ошибка: кормление "на глаз".
    Последствие: ожирение и проблемы с печенью.
    Альтернатива: консультация ветеринара и подбор диеты с учётом породы и возраста.

  • Ошибка: прогулки без защиты в дождь.
    Последствие: переохлаждение и простуда.
    Альтернатива: дождевик, попона, тщательная сушка шерсти после возвращения домой.

А что если питомец уже простыл?

Если животное стало вялым, отказывается от еды, дрожит или часто облизывает область живота — не откладывайте визит к ветеринару. Самолечение в таких случаях опасно. Специалист назначит противовоспалительные препараты, витамины и при необходимости скорректирует рацион.

Для профилактики можно использовать витамины с лизином и цинком — они укрепляют иммунитет и ускоряют восстановление организма после болезни. В аптеке для животных также есть специальные добавки с пробиотиками для желудка, которые особенно полезны в сезон стрессов и смены погоды.

FAQ

Как понять, что питомцу холодно?
Он начинает дрожать, поджимает лапы, старается прижаться к хозяину. У кошек в этот момент снижается активность и повышается желание спать.

Стоит ли покупать витамины без назначения врача?
Нет. Избыток витаминов может быть не менее вреден, чем их недостаток. Лучше пройти консультацию у ветеринара и сдать анализ крови.

Можно ли оставлять собаку без одежды в машине зимой?
Не стоит. Автомобиль быстро остывает, и животное может переохладиться даже за несколько минут.

Какая температура опасна для собак?
Для мелких и короткошерстных пород уже +5 °C — повод надеть комбинезон. Крупные породы с густой шерстью чувствуют себя комфортно до -10 °C.

Мифы и правда

Миф: "Животным одежда не нужна — у них есть шерсть".
Правда: у короткошерстных пород терморегуляция слабая, а шерсть не защищает от влаги и ветра.

Миф: "Зимой питомцу нужно больше еды".
Правда: физическая активность в холодное время года снижается, поэтому калорийность рациона стоит лишь немного скорректировать, а не увеличивать в разы.

Миф: "Если питомец живёт дома, он не простудится".
Правда: даже комнатные животные могут переохладиться от сквозняков или холодных полов.

3 интересных факта

  1. У кошек нет рецепторов холода на лапах — поэтому они могут долго сидеть на холодной поверхности, не чувствуя опасности.

  2. Собачий нос помогает регулировать температуру тела: при переохлаждении он становится сухим и тёплым.

  3. У некоторых пород, например у хаски и самоедов, в шерсти содержится естественный жир, который защищает от влаги — поэтому им не требуется одежда даже при сильных морозах.

