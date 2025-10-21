Осень бьёт по питомцам сильнее, чем кажется: что грозит кошкам и собакам в ближайшие недели
Переходный сезон — испытание не только для людей, но и для домашних животных. Осень с её перепадами температуры и влажностью становится проверкой иммунитета, особенно у собак и кошек, живущих в квартирах. Ветеринарный врач Вера Земская рассказала, как правильно подготовить питомцев к холодам и избежать типичных ошибок, которые могут обернуться болезнями.
"Понижение температуры и рост влажности ослабляют иммунитет кошек и собак, повышая риск переохлаждения и инфекций", — отметила ветеринарный врач Вера Земская.
Почему осень опасна для здоровья питомцев
Когда температура падает, у животных замедляется обмен веществ, а иммунная система становится более уязвимой. Даже короткая прогулка по сырой земле может закончиться воспалением мочевого пузыря или суставов. Особенно часто осенью у животных обостряются хронические болезни: цистит, блошиный дерматит, артрит, а также проблемы с весом.
Многие владельцы замечают, что питомцы становятся менее активными, предпочитают спать дольше и меньше двигаются. Это естественная реакция на сокращение светового дня и похолодание. Но именно в этот период важно уделять внимание режиму и рациону животного.
Основные риски холодного сезона
-
Переохлаждение. Домашние питомцы, особенно короткошерстные и мелкие породы собак, быстро теряют тепло. Даже несколько минут на холодном полу могут вызвать воспаление суставов или мочеполовой системы.
-
Снижение активности. Зимой животные меньше гуляют, что повышает риск набора веса.
-
Осенний авитаминоз. Как и люди, кошки и собаки осенью нуждаются в витаминах и микроэлементах, поддерживающих иммунитет.
-
Повышенная влажность. Сырость способствует развитию грибковых и бактериальных инфекций, особенно у животных с чувствительной кожей.
"Хозяин должен следить, чтобы четвероногий друг не сидел на холодном полу и в целом не переохлаждался", — подчеркнула ветеринар.
Советы шаг за шагом: как помочь питомцу пережить холод
-
Проверьте рацион. Если животное питается натуральной пищей, важно сбалансировать рацион: включить мясо, рыбу, злаки и овощи. Полезно добавить витамины группы B, омега-3 и таурин (для кошек).
-
Умеренность в кормлении. Несмотря на то что организм осенью начинает запасать жир, перекармливать питомца нельзя. Это особенно важно для мелких собак — йорков, шпицев, той-терьеров.
-
Сократите время на холоде. Прогулки должны быть активными, но не чрезмерно долгими.
-
Следите за лапами. После улицы их нужно протирать, чтобы удалить соль и реагенты.
-
Подберите одежду. Для короткошерстных собак осенние куртки и комбинезоны — не прихоть, а необходимость. Они защищают от холода и влаги.
"Для маленьких и короткошерстных пород одежда — это не каприз, а элемент заботы", — добавила Земская.
Таблица "Плюсы и минусы" одежды для собак
|Плюсы
|Минусы
|Защищает от холода и влаги
|Требует регулярной стирки
|Предотвращает простуды и артрит
|Может натирать, если подобрана неправильно
|Упрощает уход за шерстью
|Некоторым животным неудобно в одежде
Чтобы избежать дискомфорта, одежда должна быть лёгкой, не стеснять движений и закрывать живот. В зоомагазинах легко подобрать утеплённые комбинезоны и дождевики из водоотталкивающих материалов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: питомец спит на холодном полу.
Последствие: воспаление суставов, мочевого пузыря.
Альтернатива: тёплая лежанка или домик с мягким дном.
-
Ошибка: кормление "на глаз".
Последствие: ожирение и проблемы с печенью.
Альтернатива: консультация ветеринара и подбор диеты с учётом породы и возраста.
-
Ошибка: прогулки без защиты в дождь.
Последствие: переохлаждение и простуда.
Альтернатива: дождевик, попона, тщательная сушка шерсти после возвращения домой.
А что если питомец уже простыл?
Если животное стало вялым, отказывается от еды, дрожит или часто облизывает область живота — не откладывайте визит к ветеринару. Самолечение в таких случаях опасно. Специалист назначит противовоспалительные препараты, витамины и при необходимости скорректирует рацион.
Для профилактики можно использовать витамины с лизином и цинком — они укрепляют иммунитет и ускоряют восстановление организма после болезни. В аптеке для животных также есть специальные добавки с пробиотиками для желудка, которые особенно полезны в сезон стрессов и смены погоды.
FAQ
Как понять, что питомцу холодно?
Он начинает дрожать, поджимает лапы, старается прижаться к хозяину. У кошек в этот момент снижается активность и повышается желание спать.
Стоит ли покупать витамины без назначения врача?
Нет. Избыток витаминов может быть не менее вреден, чем их недостаток. Лучше пройти консультацию у ветеринара и сдать анализ крови.
Можно ли оставлять собаку без одежды в машине зимой?
Не стоит. Автомобиль быстро остывает, и животное может переохладиться даже за несколько минут.
Какая температура опасна для собак?
Для мелких и короткошерстных пород уже +5 °C — повод надеть комбинезон. Крупные породы с густой шерстью чувствуют себя комфортно до -10 °C.
Мифы и правда
Миф: "Животным одежда не нужна — у них есть шерсть".
Правда: у короткошерстных пород терморегуляция слабая, а шерсть не защищает от влаги и ветра.
Миф: "Зимой питомцу нужно больше еды".
Правда: физическая активность в холодное время года снижается, поэтому калорийность рациона стоит лишь немного скорректировать, а не увеличивать в разы.
Миф: "Если питомец живёт дома, он не простудится".
Правда: даже комнатные животные могут переохладиться от сквозняков или холодных полов.
3 интересных факта
-
У кошек нет рецепторов холода на лапах — поэтому они могут долго сидеть на холодной поверхности, не чувствуя опасности.
-
Собачий нос помогает регулировать температуру тела: при переохлаждении он становится сухим и тёплым.
-
У некоторых пород, например у хаски и самоедов, в шерсти содержится естественный жир, который защищает от влаги — поэтому им не требуется одежда даже при сильных морозах.
