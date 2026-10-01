Холода пришли раньше новой шерсти: как защитить собаку от сырости и переохлаждения

Обеспечить комфорт питомца в условиях сырой и холодной осени поможет качественная экипировка, рассказала NewsInfo ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева. По словам эксперта, современные решения позволяют полностью нивелировать риски переохлаждения даже для тех животных, которые не успели вовремя сменить летний покров на более плотный.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие густого подшерстка в преддверии заморозков не является критической проблемой для владельца. Она отметила, что индустрия товаров для животных предлагает широкий ассортимент одежды, способной заменить естественную защиту. Особенно это актуально для специфических пород, у которых шерстный покров отсутствует генетически.

"Сейчас достаточно большой выбор одежды для собак. Столько изобретено и пошито кофточек, ветровок и шуб, что сейчас это не такая проблема, как было десять лет назад. Можно выходить в солнечное время, либо в хорошую погоду", — пояснила Гольнева.

Для сохранения здоровья питомца важно учитывать, что мороз ниже нуля по-разному бьет по собакам в зависимости от их физического состояния. Если же речь идет о крупных особях, которые по каким-то причинам потеряли шерсть и не успевают восстановить ее к началу холодов, эксперт рекомендует не пренебрегать комбинезонами подходящего размера. Одежду сегодня производят для любых габаритов, поэтому найти защиту можно даже для массивного пса. При этом стоит помнить, что короткошерстные собаки страдают чаще, так как их владельцы нередко недооценивают степень угрозы.

Помимо внешних факторов защиты, специалист советует обратить внимание на внутренние ресурсы организма животного. С приходом осени необходимо скорректировать привычный образ жизни питомца, сократив время прогулок в неблагоприятную погоду. Это особенно важно, так как скрытые зимние угрозы подстерегают собаку уже при первых серьезных похолоданиях.

"С похолоданием у собак включается механизм, они начинают обрастать шерстью именно на похолодание. Нужно увеличить калорийность рациона, чтобы минимизировать потери и запастись немножко жирком. Как жировка перед зимовкой, они набирают подкожный жирок, чтобы меньше мерзнуть", — рассказала ветеринар.

Правильный баланс питания и гигиены играет ключевую роль, ведь шерсть как защитник работает эффективно только при условии общего здоровья кожи и организма. Регулярный осмотр кожных покровов не менее важен, поскольку короткая шерсть у собак создает иллюзию безопасности, за которой могут скрываться дерматологические проблемы, обостряющиеся в сырую погоду.

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