Путешествия с питомцем: как сделать так, чтобы собака не боялась машины

Машина давно перестала быть чем-то необычным даже для собак — теперь это часть их повседневной жизни. Но как сделать так, чтобы питомец не дрожал от страха при виде автомобиля?

Первое знакомство

Дайте собаке возможность исследовать машину: пусть обнюхает салон, посидит на сиденьях. Повторяйте такие "тренировки" перед каждой поездкой, чтобы животное привыкло к новому пространству.

Питомцу важно понимать, где именно он будет находиться. Обустройте для него удобный уголок, усадите туда на 5-10 минут. Если жарко, приоткройте окна и следите за его реакцией.

Привыкаем к звукам

Многих животных пугает шум двигателя. Заведите мотор и понаблюдайте за питомцем. Если он нервничает — возьмите на руки, успокойте лаской и лакомством.

Собаки отлично понимают, что можно, а что нельзя. Объясните, что в машине нельзя:

лаять без повода,

отвлекать водителя,

перемещаться по салону.

Постепенная адаптация

Не стоит сразу отправляться в долгое путешествие. Начните с коротких поездок — до соседнего парка, потом в другой район, и только потом за город. Так питомец привыкнет к машине без стресса.