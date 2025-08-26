Хотите ясный ум в 70? Заводите собаку или кошку уже сейчас

Мы давно знаем, что питомцы делают жизнь радостнее: кошачье мурчание успокаивает, а радостный хвост собаки всегда поднимает настроение. Но современные исследования показывают: дружба с четвероногими друзьями способна не только улучшить настроение, но и поддерживать здоровье мозга.

Недавняя работа учёных из Университета Женевы, опубликованная в журнале Scientific Reports, подтверждает: наличие собаки или кошки в доме может замедлить возрастное снижение когнитивных функций и сохранить ясность ума на долгие годы.

Собаки и кошки: разные животные — разные преимущества

Исследователи проанализировали данные масштабного проекта Survey of Health and Retirement in Europe (SHARE), охватившего людей старше 50 лет в течение 18 лет. Участников разделили на группы по видам питомцев: собаки, кошки, птицы и рыбы.

Результаты оказались любопытными:

Владельцы собак с возрастом демонстрировали более сохранную память.

Владельцы кошек медленнее теряли вербальную беглость, то есть дольше сохраняли способность быстро подбирать слова.

Владельцы птиц и рыб не показали значимой связи с замедлением когнитивного снижения.

Таким образом, разные питомцы влияют на мозг по-разному, и именно собаки с кошками оказались самыми "полезными" для ума.

Почему собаки и кошки помогают мозгу

Учёные полагают, что всё дело в уникальном типе психической стимуляции, которую дарят именно собаки и кошки.

Собаки: общение с ними связано с активацией префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за внимание и эмоциональный контроль. Ежедневные прогулки также стимулируют физическую активность и социальные контакты, что доказано положительно влияет на когнитивное здоровье.

Кошки: взаимодействие с ними активирует височные отделы мозга, связанные с речью и памятью. Для одиноких людей кошка может становиться своеобразным "социальным партнёром", частично заменяющим социальную сеть.

А вот птицы и рыбы, несмотря на свою пользу для эмоционального состояния, не дают того же уровня стимуляции. Более того, шум от птиц может мешать качественному сну, а у рыб короткая продолжительность жизни снижает глубину эмоциональной связи.

Наука и повседневная жизнь

В эпоху, когда число случаев деменции растёт во всём мире, специалисты всё чаще говорят о важности профилактики. И наличие питомца может стать одним из таких шагов. Ведь они стимулируют наше внимание, дарят эмоциональную поддержку и заставляют оставаться активными.

Три любопытных факта

Владельцы собак в среднем совершают на 2-3 километра больше шагов в день, чем те, у кого нет питомцев.

У кошек мурчание имеет частоту 25-150 Гц — диапазон, который, по мнению исследователей, может положительно влиять на нервную систему человека.

В Японии существует программа "Animal Assisted Therapy", где собаки и кошки официально используются для помощи пожилым людям с лёгкими когнитивными нарушениями.

Собаки и кошки делают нас не только счастливее, но и помогают сохранить мозг активным и здоровым. Они становятся нашими "партнёрами" в борьбе со старением: собаки — через движение и социальность, кошки — через эмоциональную и речевую стимуляцию.