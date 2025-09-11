Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот и миска с водой
Кот и миска с водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:47

Любовь к питомцу — в чистоте его миски: маленький жест с большой силой

Ветеринары рекомендуют мыть миски для собак и кошек ежедневно

Представьте: ваш любимый кот или собака с удовольствием уплетает еду, но что, если миска таит в себе скрытую угрозу? Оказывается, грязная посуда может стать причиной отравлений и проблем со здоровьем, особенно в жаркие дни. Давайте разберёмся, как правильно ухаживать за мисками, чтобы ваш мохнатый друг был счастлив и здоров!

Почему это важно?

Миски, из которых ест питомец, часто покрываются слюной, пылью и бактериями. В тёплой среде микробы размножаются быстро, и это может привести к серьёзным проблемам. Не стоит винить корм — лучше сосредоточиться на гигиене, чтобы продлить жизнь вашего хвостика.

Частота зависит от типа корма и условий. Вот простые рекомендации:

  • для влажного корма: Мойте после каждого приёма пищи. Даже если питомец всё вылижет, на посуде остаются бактерии и пыль.
  • для сухого корма: Достаточно 3-4 раз в неделю. Но миску с водой обновляйте ежедневно, чтобы избежать скопления грязи.
  • для уличных условий: Если кошка гуляет на улице летом или собака живёт в вольере, мойте миску с водой дважды в день — для свежей и прохладной воды.

Как правильно мыть?

Чтобы миска была чистой и безопасной, следуйте этим советам:

  • используйте соду для ручной мойки — это натуральный вариант без запахов.
  • можно брать привычные моющие средства, но обязательно хорошо промывайте горячей водой.
  • избегайте металлических щёток или острых предметов: они оставляют царапины, где скапливаются бактерии.
  • если миска треснула или повреждена, сразу замените её - здоровье питомца важнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные отмечают: выбор хозяина у собак зависит не только от кормления и прогулок сегодня в 9:23

Ошибка в общении — и собака слушает другого: как не потерять доверие

Почему пёс тянется к одному человеку, а остальных будто не замечает? Разбираем тест на хозяина, преданный взгляд и семейные правила без конфликтов.

Читать полностью » Врачи советуют чередовать 2–3 вида корма, чтобы избежать избирательности у кошек сегодня в 8:10

Чем больше кормов — тем хуже аппетит: парадокс кошачьей избирательности

Почему кошки становятся избирательными в еде и как хозяину справиться с этой проблемой? Советы, мифы и реальные решения для здоровья питомца.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин сегодня в 7:30

Веганство для кота — словно посадить льва на траву: чем это обернётся

Многие владельцы задумываются, можно ли перевести кошку на растительное питание. Разбираем, чем это грозит здоровью питомца и стоит ли доверять веганским кормам.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не доверяют людям с резкими запахами духов и бытовой химии сегодня в 6:24

Ошибка в поведении — и кот превращается в врага: пять причин, почему питомец больше не доверяет

Кошки редко доверяют каждому встречному. Узнайте, какие привычки людей превращают их в врагов номер один в глазах пушистых питомцев.

Читать полностью » Учёные из Франции доказали, что лошади запоминают лица людей на месяцы сегодня в 5:18

Слабое зрение — не помеха: почему лошади запоминают лица лучше, чем кажется

Лошади не так просты, как кажется. Учёные выяснили, что они способны узнавать людей даже по фотографиям и помнить их спустя долгие месяцы.

Читать полностью » Исследование: первые акулы жили на дне океана и появились до динозавров сегодня в 4:12

Скелет без костей и прошлое без следов: почему акулы оставили лишь зубы

История акул насчитывает сотни миллионов лет. Учёные раскрыли, как климат и среда обитания формировали их удивительное разнообразие.

Читать полностью » Исследование: зрительный контакт и запах помогают собакам понять привязанность хозяина сегодня в 3:16

Этот жест для собаки значит больше, чем тысяча слов

Учёные объяснили, как собаки понимают нашу любовь: от гормонов до жестов. Оказывается, простые действия способны укрепить связь навсегда.

Читать полностью » Физиотерапевт Танопулу назвала болезни собак, при которых эффективна гидротерапия сегодня в 2:11

Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств

Гидротерапия помогает собакам восстанавливаться после травм, бороться с болезнями и укреплять мышцы. Почему вода — главный союзник здоровья питомцев?

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперт Никитина: овощные и фруктовые чипсы сохраняют витамины и минералы
Еда

Промывание тёртого картофеля убирает крахмал и портит качество драников
ПФО

Администрация: в Пензенской области прошло 25 рейдов по проверке воинского учёта
Культура и шоу-бизнес

Стендап-комик Евгений Чебатков назвал атмосферу в индустрии токсичной
Наука

Астрономы: покрытие Плеяд Луной можно будет наблюдать 13 сентября в 22:00 по Москве
Спорт и фитнес

Жаклин Бреннан назвала эффективные упражнения для укрепления мышц
УрФО

Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в лонг-лист премии Where To Eat
Питомцы

Коты охотятся на мышей эффективнее кошек, согласно исследованиям зоологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet