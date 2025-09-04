Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилые питомцы — собака и кошка
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Теперь у собак и кошек есть свидетельство о рождении — хозяева не верят своим глазам

Владельцам собак и кошек предлагают оформлять свидетельство о рождении через интернет или ЗАГС

Регистрация домашних животных по свидетельству о рождении звучит необычно, но этот документ существует и играет важную роль. Чаще всего его оформляют для собак и кошек, хотя доступен он и для других питомцев — например, птиц или грызунов.

Многие владельцы не придают этому значения, но на самом деле такой документ может стать решающим в критических ситуациях.

Что включает в себя свидетельство?

Свидетельство содержит уникальную информацию о питомце:

  • кличка и порода,
  • цвет шерсти,
  • дата рождения,
  • история прививок,
  • данные о заболеваниях или аллергиях.

Именно эти сведения помогают быстрее опознать животное, если оно потеряется. В отличие от простой бирки на ошейнике, такой документ имеет юридическую силу и подтверждает право собственности.

Как его получить?

Существует несколько способов оформить свидетельство:

  • Через интернет — есть бесплатные и платные образцы. Важно убедиться, что документ зарегистрирован в Бразильском реестре домашних животных (CADB). В этом случае питомцу присваивается уникальный идентификационный номер.
  • Через ЗАГС — услуга платная, но процедура официальная и надёжная.

Помимо свидетельства можно оформить и свидетельство о регистрации животного (RGA).

Владельцам советуют подготовить максимально полные данные: родословную (для породистых), даты вакцинации, состояние здоровья и другие детали, которые помогут идентифицировать питомца.

Почему это так важно?

Потеря животного — один из самых тяжёлых моментов для хозяев. В таких случаях свидетельство о рождении становится ценным помощником, особенно в сочетании с микрочипом.

Документ также необходим для идентификации питомцев в гостиницах для животных, ветеринарных клиниках или при передержке. Рекомендуется прикреплять номер регистрации к ошейнику вместе с контактами владельца — это увеличивает шансы быстро вернуть питомца домой.

