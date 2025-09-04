Теперь у собак и кошек есть свидетельство о рождении — хозяева не верят своим глазам
Регистрация домашних животных по свидетельству о рождении звучит необычно, но этот документ существует и играет важную роль. Чаще всего его оформляют для собак и кошек, хотя доступен он и для других питомцев — например, птиц или грызунов.
Многие владельцы не придают этому значения, но на самом деле такой документ может стать решающим в критических ситуациях.
Что включает в себя свидетельство?
Свидетельство содержит уникальную информацию о питомце:
- кличка и порода,
- цвет шерсти,
- дата рождения,
- история прививок,
- данные о заболеваниях или аллергиях.
Именно эти сведения помогают быстрее опознать животное, если оно потеряется. В отличие от простой бирки на ошейнике, такой документ имеет юридическую силу и подтверждает право собственности.
Как его получить?
Существует несколько способов оформить свидетельство:
- Через интернет — есть бесплатные и платные образцы. Важно убедиться, что документ зарегистрирован в Бразильском реестре домашних животных (CADB). В этом случае питомцу присваивается уникальный идентификационный номер.
- Через ЗАГС — услуга платная, но процедура официальная и надёжная.
Помимо свидетельства можно оформить и свидетельство о регистрации животного (RGA).
Владельцам советуют подготовить максимально полные данные: родословную (для породистых), даты вакцинации, состояние здоровья и другие детали, которые помогут идентифицировать питомца.
Почему это так важно?
Потеря животного — один из самых тяжёлых моментов для хозяев. В таких случаях свидетельство о рождении становится ценным помощником, особенно в сочетании с микрочипом.
Документ также необходим для идентификации питомцев в гостиницах для животных, ветеринарных клиниках или при передержке. Рекомендуется прикреплять номер регистрации к ошейнику вместе с контактами владельца — это увеличивает шансы быстро вернуть питомца домой.
