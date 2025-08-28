Роковой интерес: почему обычное любопытство питомца может стоить вам здоровья

Собаки обожают резкие запахи — даже те, что кажутся людям отталкивающими. Это их природа! Особенно привлекательным для питомца может стать кошачий туалет — целая сокровищница ароматов. Но будьте осторожны: такое любопытство грозит серьёзными проблемами. Из лотка пёс может подхватить токсоплазмоз, сальмонеллёз или паразитов. А потом — передать их вам, просто лизнув в лицо.

Устраняем источник проблемы

Подходить к решению стоит с двух сторон: организация пространства и воспитание собаки.

Советуем убирать лоток сразу после того, как кошка его использовала. Выбирайте наполнители с хорошей поглощающей способностью и закрытые модели лотков — так собаке будет сложнее до него добраться. Наиболее эффективный, хоть и затратный вариант — самоочищающийся лоток.

Работаем с поведением питомца

Одновременно займитесь дрессировкой. Возможно, пёс проявляет интерес к лотку из-за нехватки питательных веществ — пересмотрите его рацион. Обучайте команде "Фу!" и отрабатывайте запрет на подбор с земли. Такие тренировки — одни из самых сложных, даже для опытных кинологов, но регулярность и терпение помогут достичь результата.