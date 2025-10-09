Семь лет за один — миф: правда о возрасте собак и кошек, которая удивила даже ветеринаров

Многие годы владельцы собак и кошек считали, что один год жизни животного равен семи человеческим. Однако исследования, на которые ссылается программа Fantástico, доказали: это упрощённое правило не отражает реальную картину старения. Метаболизм, размер и даже условия жизни влияют на то, как быстро стареют наши любимцы.

Почему старая формула больше не работает

Традиционное соотношение 1:7 появилось ещё в середине XX века, когда учёные пытались объяснить владельцам, что животные взрослеют гораздо быстрее людей. Но с тех пор представления о физиологии собак и кошек сильно изменились. Сегодня известно, что темпы старения у животных зависят не только от времени, но и от того, как их организм расходует энергию.

"Один год собаки в среднем соответствует пятнадцати человеческим", — говорится в материале программы Fantástico.

Эта пропорция особенно заметна у щенков: к году они уже проходят стадию, эквивалентную человеческому подростковому возрасту. У кошек аналогичная ситуация — годовалый питомец тоже соответствует примерно пятнадцати человеческим годам.

Как меняется возраст в зависимости от породы

Крупные собаки стареют быстрее мелких: метаболизм у них активнее, а нагрузка на сердце и суставы выше. Поэтому семилетний лабрадор может быть "ровесником" десятилетнего человека, тогда как семилетний той-терьер по своим показателям ближе к пятидесятилетнему.

Сравнение темпов старения