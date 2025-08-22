Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Австралийская пастушья собака
Австралийская пастушья собака
© commons.wikimedia.org by Eva Holderegger Walser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:14

Дорога домой: как дача становится испытанием для вашего пушистого друга

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров

Лето подходит к концу, и многие из нас готовятся вернуться в город. Но что делать с нашим четвероногим другом? Как помочь ему адаптироваться к городской жизни после дачи? Давайте разберёмся вместе!

Постепенная адаптация

Не спешите возвращаться в город в последний момент. Попробуйте приехать немного пораньше, чтобы у вашего питомца было время привыкнуть к новым условиям. За несколько дней до отъезда старайтесь сокращать время прогулок, чтобы собака могла постепенно перейти на более спокойный ритм.

Убедитесь, что вашему питомцу будет удобно в машине. Создайте для него комфортное место: постелите любимый матрасик и дайте знакомую игрушку. Лакомства — это хорошо, но не переусердствуйте, чтобы не вызвать укачивание. Лучше покормить собаку за 2-3 часа до поездки.

Сохраняйте привычный режим

Соблюдение привычного графика питания и прогулок поможет вашему питомцу легче перенести стресс от перемены обстановки. Постарайтесь придерживаться того же распорядка, что и на даче.

Перед возвращением убедитесь, что все вещи вашего питомца готовы к встрече: миски, игрушки и лежанка должны быть на своих местах. Это создаст у собаки чувство безопасности и уюта.

Мягкий переход к городской жизни

Вернувшись в город, не меняйте резко ритм жизни вашего питомца. Постепенно увеличивайте время, проведенное в помещении, и дайте ему возможность адаптироваться к городским шумам и движению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему кошки линяют: эксперты назвали главные факторы сегодня в 12:20

Когда линька становится бедствием: как помочь любимцу справиться с потерей шерсти

Почему кошки теряют шерсть? Узнайте, как стресс, питание и гормоны влияют на линьку, и как помочь вашему питомцу сохранить здоровую шубку.

Читать полностью » Как предотвратить конфликты между собаками и кошками: рекомендации ветеринаров сегодня в 12:14

Собака и кошка: враги или тайные союзники в борьбе за ваше внимание

Как справиться с агрессивным поведением собаки к кошкам? Узнайте о методах дрессировки и создания положительных ассоциаций для гармонии между питомцами.

Читать полностью » Опасные причины рвоты у кошек: от отравлений до болезней почек сегодня в 11:18

Пушистый любимец в опасности: симптомы рвоты, которые нельзя пропустить

Кошку вырвало? Разбираемся в причинах рвоты у кошек: от безобидных до опасных. Первая помощь и когда нужно срочно к ветеринару.

Читать полностью » Игры помогают кошкам снять стресс и предотвратить ожирение сегодня в 10:21

Игривый кот — счастливый кот: вот как часто и чем играть с мурлыкой, чтобы он не заскучал

Узнайте, как превратить игру в полезное занятие для кошки! Как часто нужно играть с питомцем, чтобы он был здоров и счастлив? Выбираем лучшие игрушки и создаём эмоциональную связь.

Читать полностью » Зоопсихологи: игры с невидимкой помогают кошкам тренировать охотничьи инстинкты сегодня в 9:24

Кошка гоняется за пустотой: вот что на самом деле видит ваш питомец

Почему кошка гоняется за пустотой? Это норма или повод для беспокойства? Узнайте о причинах такого поведения и когда стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты сегодня в 8:53

Кошка — тренажёр по выживанию: как пинки лапами превращают хозяина в жертву

Почему кошка пинается задними лапами во время игры? Это охотничий инстинкт! Узнайте, как распознать сигналы питомца и скорректировать поведение.

Читать полностью » Редкая встреча с белой акулой Contender: что это значит для науки и природы сегодня в 7:44

В глубинах появился новый монстр — и он меняет наше понимание океана

Удивительная встреча с белой акулой Contender раскрыла важные научные данные о миграции, поведении и роли этого хищника в экосистеме.

Читать полностью » Папийон и шелти входят в список самых интеллектуальных маленьких пород сегодня в 6:35

Эти малыши с легкостью разгадают ваши планы: шесть самых умных маленьких пород собак

Существует миф, что интеллект собаки напрямую связан с её размерами. Топ умных небольших пород доказывает обратное! Выбираем питомца с интеллектом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Меган Миллер назвала продукты для снятия вздутия и улучшения пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Спорт и фитнес

Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости
Садоводство

Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru