Рецепт пасты с итальянским соусом песто

Соус песто — это один из самых известных соусов итальянской кухни.
Ингредиенты: 450 г макарон.
Ингредиенты для соуса песто: 50 г листьев зелёного базилика, 70 г кедровых орехов, 100 мл оливкового масла, 70 г пармезана, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли.
Время приготовления: 30 минут.
Процесс приготовления:
- Листья базилика промойте и просушите.
- Орехи можно слегка подсушить на сковороде.
- В чашу блендера положите базилик, орехи, чеснок и масло. Короткими импульсами измельчите до состояния крошки.
- Сыр натрите на мелкой тёрке и положите к перётертой массе и пробейте несколько секунд в блендере.
- Попробуйте соус на соль и посолите, если нужно.
- Отварите макароны, как указано на упаковке до состояния аль денте.
- К готовой пасте добавьте соус, перемешайте и разложите по тарелкам.
Готовый соус песто отлично хранится в холодильнике нескольких дней. Можно заморозить его, разделив на порции.
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