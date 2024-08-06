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Паста с соусом песто
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  • Опубликована сегодня в 17:30

Рецепт пасты с итальянским соусом песто

Паста с соусом песто

Соус песто — это один из самых известных соусов итальянской кухни.

Ингредиенты: 450 г макарон.

Ингредиенты для соуса песто: 50 г листьев зелёного базилика, 70 г кедровых орехов, 100 мл оливкового масла, 70 г пармезана, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли.

Время приготовления: 30 минут.

Процесс приготовления:

  1. Листья базилика промойте и просушите.
  2. Орехи можно слегка подсушить на сковороде.
  3. В чашу блендера положите базилик, орехи, чеснок и масло. Короткими импульсами измельчите до состояния крошки.
  4. Сыр натрите на мелкой тёрке и положите к перётертой массе и пробейте несколько секунд в блендере.
  5. Попробуйте соус на соль и посолите, если нужно.
  6. Отварите макароны, как указано на упаковке до состояния аль денте.
  7. К готовой пасте добавьте соус, перемешайте и разложите по тарелкам.

Готовый соус песто отлично хранится в холодильнике нескольких дней. Можно заморозить его, разделив на порции.

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