Рецепт пасты с итальянским соусом песто

Соус песто — это один из самых известных соусов итальянской кухни.

Ингредиенты: 450 г макарон.

Ингредиенты для соуса песто: 50 г листьев зелёного базилика, 70 г кедровых орехов, 100 мл оливкового масла, 70 г пармезана, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли.

Время приготовления: 30 минут.

Процесс приготовления:

Листья базилика промойте и просушите. Орехи можно слегка подсушить на сковороде. В чашу блендера положите базилик, орехи, чеснок и масло. Короткими импульсами измельчите до состояния крошки. Сыр натрите на мелкой тёрке и положите к перётертой массе и пробейте несколько секунд в блендере. Попробуйте соус на соль и посолите, если нужно. Отварите макароны, как указано на упаковке до состояния аль денте. К готовой пасте добавьте соус, перемешайте и разложите по тарелкам.

Готовый соус песто отлично хранится в холодильнике нескольких дней. Можно заморозить его, разделив на порции.