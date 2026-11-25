Сладкий, как десерт, а подают на ужин: запечённый корнеплод раскрывает вкус под зелёным соусом
Батат в запеченном виде обретает почти медовую, обволакивающую сладость. Чтобы блюдо не превратилось в десерт, ему нужен контраст — что-то острое, терпкое и максимально свежее. Роль такого противовеса здесь берет на себя песто, но не классическое базиликовое, а вариация с петрушкой. Травянистый, чуть горьковатый профиль зелени в сочетании с грецким орехом и чесноком "собирает" вкус корнеплода, делая его структурированным.
Ингредиенты
- Батат — 800 г
- Чеснок — 2 зубчика (один для масла, один для песто)
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л. (для запекания) + 60 мл (для соуса)
Пряная смесь:
- Паприка сладкая молотая — 1 ст. л.
- Кориандр молотый — 1 ч. л.
- Зира молотая — 0,5 ч. л.
- Перец кайенский — 0,5 ч. л.
Для песто:
- Петрушка — 60 г
- Грецкий орех — 15 г
- Сыр Пармезан (тертый) — 15 г
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Смешайте паприку, кориандр, зиру и кайенский перец до однородности.
- Растопите сливочное масло, соедините его с оливковым, пропущенным через пресс зубчиком чеснока и половиной приготовленной пряной смеси. Посолите. Смажьте этой смесью дно жаропрочной формы.
- Батат нарежьте кружками толщиной 4-5 мм. Выложите в форму внахлест (черепицей), смажьте сверху оставшимся пряным маслом и накройте фольгой. Запекайте при 190 °С в течение 45 минут.
- Снимите фольгу, увеличьте температуру в духовке до 220 °С и запекайте еще 10 минут для получения легкого румянца.
- Пока овощи в духовке, приготовьте соус: в блендере измельчите крупно нарубленные грецкие орехи, зубчик чеснока и листья петрушки до состояния крошки. Добавьте оставшуюся часть пряной смеси, тертый пармезан и оливковое масло. Взбейте до однородности, посолите и поперчите.
- Выложите песто на горячий батат непосредственно перед подачей.
Чтобы соус сохранил ярко-зеленый цвет и не стал волокнистым, стоит использовать только листья петрушки, отсекая грубые стебли. Важно не смешивать песто с овощами заранее: высокая температура разрушит свежий аромат зелени.
Если заменить грецкий орех на кедровый, соус станет более мягким и сливочным, что еще сильнее подчеркнет текстуру батата, но лишит блюдо той самой характерной ореховой горчинки, которая так хорошо работает с корнеплодом.
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