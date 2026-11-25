Батат в запеченном виде обретает почти медовую, обволакивающую сладость. Чтобы блюдо не превратилось в десерт, ему нужен контраст — что-то острое, терпкое и максимально свежее. Роль такого противовеса здесь берет на себя песто, но не классическое базиликовое, а вариация с петрушкой. Травянистый, чуть горьковатый профиль зелени в сочетании с грецким орехом и чесноком "собирает" вкус корнеплода, делая его структурированным.

Ингредиенты

Батат — 800 г

Чеснок — 2 зубчика (один для масла, один для песто)

Сливочное масло — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л. (для запекания) + 60 мл (для соуса)

Пряная смесь:

Паприка сладкая молотая — 1 ст. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Зира молотая — 0,5 ч. л.

Перец кайенский — 0,5 ч. л.

Для песто:

Петрушка — 60 г

Грецкий орех — 15 г

Сыр Пармезан (тертый) — 15 г

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте паприку, кориандр, зиру и кайенский перец до однородности. Растопите сливочное масло, соедините его с оливковым, пропущенным через пресс зубчиком чеснока и половиной приготовленной пряной смеси. Посолите. Смажьте этой смесью дно жаропрочной формы. Батат нарежьте кружками толщиной 4-5 мм. Выложите в форму внахлест (черепицей), смажьте сверху оставшимся пряным маслом и накройте фольгой. Запекайте при 190 °С в течение 45 минут. Снимите фольгу, увеличьте температуру в духовке до 220 °С и запекайте еще 10 минут для получения легкого румянца. Пока овощи в духовке, приготовьте соус: в блендере измельчите крупно нарубленные грецкие орехи, зубчик чеснока и листья петрушки до состояния крошки. Добавьте оставшуюся часть пряной смеси, тертый пармезан и оливковое масло. Взбейте до однородности, посолите и поперчите. Выложите песто на горячий батат непосредственно перед подачей.

Чтобы соус сохранил ярко-зеленый цвет и не стал волокнистым, стоит использовать только листья петрушки, отсекая грубые стебли. Важно не смешивать песто с овощами заранее: высокая температура разрушит свежий аромат зелени.

Если заменить грецкий орех на кедровый, соус станет более мягким и сливочным, что еще сильнее подчеркнет текстуру батата, но лишит блюдо той самой характерной ореховой горчинки, которая так хорошо работает с корнеплодом.