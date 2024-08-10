Новый неразрушающий метод исследования фруктов показал: отмыть их от ядохимикатов невозможно

Китайские учёные разработали неразрушающий метод исследования загрязнения продуктов пестицидами и гербицидами. Публикация о нём вышла в журнале Американского химического общества Nano Letters.

Технология получила название поверхностно-усиленная Рамановская спектроскопия (SERS). Поверхность продуктов облучают Рамановским лазером через специальную мембрану и по рассеянию света определяют концентрацию определённых веществ в толще образца.

Ноу-хау метода — плёнка из целлюлозного гидрогеля, обогащённая усиливающими SERS наночастицами серебра.

Разработку проверили на яблоках: опрыскали плоды пестицидами тирам и карбендазим, высушили, вымыли, наложили мембрану, просветили лазером.

Результаты неутешительны — химикаты проникли во внешние слои мякоти. Значит, фрукты недостаточно мыть — надо очищать их от кожуры, резюмировали учёные.

Кроме яблок, система мембран SERS была испытана для обнаружения пестицидов в огурцах, креветках, порошке чили и рисе.