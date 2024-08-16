В одном районе РФ зафиксирована массовая гибель пчел из-за пестицидов

В Красноярском крае в Балахтинском районе произошла массовая гибель пчел из-за обработки полей пестицидами. По информации Россельхознадзора, в деревне Петропавловка погибло 50 пчелиных семей.

Причиной стало несоблюдение правил информирования о планируемых обработках полей: одно хозяйство не внесло данные в систему, а другое не предупредило население.

Ведомство проводит проверку и отобрало пробы почвы и растений для анализа на остаточные пестициды. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Francis C. Franklin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)