© Wikimedia Commons by Zeynel Cebeci is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:12

Пестициды и удобрения: сколько они остаются в вашем урожае

Инфекционист Неронов рассказал, сколько ждать после обработки растений перед сбором урожая

Врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов объясняет: период ожидания перед употреблением урожая зависит от множества факторов — типа вещества, вида растения, метода обработки и даже погоды.

"Например, для некоторых овощей и ягод этот срок может составлять от 3 до 21 дня. В инструкции к препарату всегда указывается конкретный период, и эти рекомендации важно соблюдать", — отмечает специалист.

Пестициды и удобрения — в чем разница

Пестициды считаются более токсичными, чем удобрения. Но и последние, особенно азотсодержащие, могут привести к накоплению нитратов в растениях.

"В среднем для удобрений стоит подождать около 2 недель перед сбором урожая, но многое зависит от того, органические они или минеральные", — уточняет врач.

Какие растения накапливают химикаты быстрее

Листовые культуры вроде шпината или салата впитывают остатки веществ быстрее, чем, например, корнеплоды. На количество химикатов влияет и способ обработки: капельное орошение оставляет их меньше, чем опрыскивание.

Как снизить риск

Врач советует тщательно мыть овощи и фрукты, а при возможности подвергать их термической обработке — это помогает уменьшить содержание вредных веществ.

