С неба — яд: в Пензенской области после авиаопрыскивания люди задыхались и теряли урожай

Жители села Сумароково в Мокшанском районе Пензенской области заявили о массовых нарушениях при распылении гербицидов и пестицидов. По их словам, после авиаобработки полей появились признаки отравления у людей и повреждения на урожае.

Жалобы сельчан

На странице губернатора в соцсети "ВКонтакте" один из жителей описал ситуацию так:

"13, 14 сентября проводили обработку полей подсолнечника. Посеяли даже в населенном пункте. И с самолета обрабатывали. Жители вынуждены были заходить в дома. Кто приехал в гости с детьми, срочно уехали назад в город. У людей разные признаки воздействия. Ожоги на деревьях, овощах. Нарушены все нормы обработки. Создали угрозу для жизни и здоровья людей".

По его словам, некоторые потеряли часть урожая, а у других проявились симптомы отравления:

"Кто-то прибыль, а кто-то здоровье и продукты теряет. Кто задыхался, кого рвало".

Реакция властей

На жалобы ответил представитель администрации Мокшанского района. По его информации, с аграриями и пилотами провели "разъяснительные беседы":

"Отделом по развитию сельского хозяйства проведена работа с руководителями сельхозпредприятий района по безопасному применению гербицидов и пестицидов при обработке полей летательными средствами. Также проведена беседа с экипажами летательных средств. В случае повторного нарушения перед экипажами будет поставлен вопрос о лишении лицензии на полёты".

Однако жители считают такие меры недостаточными и требуют наказать нарушителей, а не ограничиваться предупреждениями.

Повторяющаяся проблема

Подобные жалобы звучали и раньше. В сентябре 2024 года схожий инцидент произошёл в Пачелме: поля также обрабатывали с самолёта, не предупредив жителей и не соблюдая безопасное расстояние. Тогда пострадали приусадебные участки — растения преждевременно засохли.