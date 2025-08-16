Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Майский жук
Майский жук
© creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:12

Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Луковая шелуха, горчица и нашатырь помогут защитить грядки от личинок майского жука

Личинки майского жука — настоящий кошмар для садоводов, ведь они способны за короткое время погубить корни растений. Но избавиться от них можно без сложной химии — достаточно немного терпения и системности.

Механические методы борьбы

Весной или летом полезно перекапывать грядки на глубину штыка лопаты. Так личинки окажутся на поверхности, и их можно будет легко собрать вручную. Дополнительно стоит регулярно рыхлить почву — это поможет быстрее находить и удалять вредителей.

Народные рецепты

Опытные садоводы советуют простые, но эффективные настои:

  • Луковая шелуха: заполните треть ведра шелухой, залейте кипятком, настаивайте сутки, процедите и разбавьте водой 1:1.
  • Полученным раствором поливайте землю.
  • Горчичный порошок: 200 г порошка залейте кипятком, настаивайте 48 часов, затем доведите объём до 20 л.
  • Используйте для полива грядок.
  • Нашатырный спирт: 20 мл на 10 л воды — простой способ отпугнуть личинок и подкормить растения азотом.

Как достичь результата

Чтобы метод сработал, достаточно выбрать один из способов и повторять обработку раз в неделю. Постоянство — главный союзник в борьбе с непрошеными гостями.

