Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Личинки майского жука — настоящий кошмар для садоводов, ведь они способны за короткое время погубить корни растений. Но избавиться от них можно без сложной химии — достаточно немного терпения и системности.

Механические методы борьбы

Весной или летом полезно перекапывать грядки на глубину штыка лопаты. Так личинки окажутся на поверхности, и их можно будет легко собрать вручную. Дополнительно стоит регулярно рыхлить почву — это поможет быстрее находить и удалять вредителей.

Народные рецепты

Опытные садоводы советуют простые, но эффективные настои:

Луковая шелуха: заполните треть ведра шелухой, залейте кипятком, настаивайте сутки, процедите и разбавьте водой 1:1.

Полученным раствором поливайте землю.

Горчичный порошок: 200 г порошка залейте кипятком, настаивайте 48 часов, затем доведите объём до 20 л.

Используйте для полива грядок.

Нашатырный спирт: 20 мл на 10 л воды — простой способ отпугнуть личинок и подкормить растения азотом.

Как достичь результата

Чтобы метод сработал, достаточно выбрать один из способов и повторять обработку раз в неделю. Постоянство — главный союзник в борьбе с непрошеными гостями.