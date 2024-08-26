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Спасаем лук и морковь от вредителей
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Топ-5 средств, чтобы избавиться от личинок луковой и морковной мух

Спасаем лук и морковь от вредителей

Луковая и морковная муха - серьезные вредители, которые ежегодно наносят ощутимый ущерб урожаю. Личинки этих мух питаются корнями и луковицами, превращая их в непригодные для употребления. Бороться с этими вредителями непросто, но существует ряд проверенных средств, которые помогут защитить урожай.

Рассмотрим 5 эффективных способов борьбы с луковой и морковной мухой:

  1. Биологические инсектициды. Препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis, например, Битоксибациллин, поражают личинок мух, не нанося вреда человеку и окружающей среде. Обработку проводят по листве и в почву 2-3 раза за сезон.
  2. Энтомофаги. Природные враги луковой и морковной мухи - наездники-ихневмониды и божьи коровки. Привлечь их можно при помощи растений-медоносов, таких как бархатцы, календула, фацелия. Они обеспечат энтомофагам дополнительное питание.
  3. Отпугивающие растения. Некоторые травы неприятны для вредителей своим запахом. Высаживайте рядом с луком и морковью растения-спутники: полынь, иссоп, чеснок, лук-севок. Они создадут для мух отталкивающую зону.
  4. Механические ловушки. Эффективны простые ловушки из яркой пленки или картона, обработанные клеевым составом. Они привлекают и удерживают взрослых особей мух, препятствуя их откладыванию яиц.
  5. Агротехнические меры. Важно соблюдать правила севооборота, не допускать загущения посадок и регулярно рыхлить почву вокруг растений. Это затруднит доступ вредителей к корням и луковицам.

Комплексное применение этих методов поможет надежно защитить лук и морковь от губительного воздействия луковой и морковной мухи. Не забывайте вовремя обнаруживать признаки заражения и оперативно реагировать на их появление.

Фото: 4028mdk09.

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