Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов
Когда в доме появляются тараканы, клопы, муравьи или другие насекомые, первое желание — справиться своими силами. Но практика показывает: без оборудования, опыта и знаний это не только малоэффективно, но и небезопасно.
"Купить оборудование и химикаты несложно. Сложнее — не отравить себя, соседей и домашних животных. Правильная дезинсекция — это целая наука", — объясняет генеральный директор Центральной городской санитарно-эпидемиологической службы Москвы Тимур Ишмаметов.
Почему не стоит травить самостоятельно
- Опасность для здоровья: при неправильном использовании ядов возможны аллергии, кашель, тошнота, головные боли.
- Риск устойчивости у насекомых: если таракан выжил после неумелой обработки, он становится нечувствительным к этому препарату.
- Сложность выбора состава: дезинсектор учитывает поведение насекомых.
Например, тараканы поедают своих сородичей, поэтому яд подбирают с учётом этого.
Сколько стоит дезинсекция
Цена сильно зависит от условий:
- от 5 до 100 тыс. рублей;
- учитываются площадь квартиры, количество мебели и вещей, вентиляция;
- важен даже фактор соседей и наличие в доме магазинов или кафе.
Обычно выгоднее обработать всю площадь квартиры, а не только отдельные зоны.
Как выбрать профессионалов
Признаки надёжной компании:
- легко дозвониться оператору;
- реальные положительные отзывы;
- заключают договор с клиентом;
- дают гарантию повторного визита по сниженной цене (700-1500 руб.), если насекомые не исчезли;
- подробно расспрашивают о масштабах бедствия и условиях в квартире.
Если обещают уничтожить всех насекомых с первого раза "навсегда", скорее всего, это рекламный трюк.
Подготовка квартиры к обработке
Метод зависит от выбранного способа:
- Гель — мягкий вариант, не требует подготовки и выхода из дома. Нужно только обезопасить животных.
- Холодный или горячий туман — сильная химическая обработка. Требуется убрать:
- посуду, еду, предметы личной гигиены, бельё;
- накрыть кровать и мебель;
- отключить технику (можно накрыть плёнкой).
Жильцам и питомцам нужно покинуть квартиру на 2-6 часов.
Как проходит дезинсекция
- Подписывается договор, вносится предоплата.
- Жильцы покидают квартиру.
- Специалист распыляет состав при закрытых окнах.
- После обработки — обязательное проветривание.
- Вернуться можно только по разрешению дезинсектора.
После обработки
- Сделайте генеральную уборку: полы, столы, санузлы, ручки дверей протирают содовым раствором.
- Стены и потолки мыть не нужно.
- Будьте готовы к повторной процедуре через 2-3 недели — обычно именно тогда вылупляется новое поколение насекомых.
Главное
- Самостоятельная травля опасна и не всегда результативна.
- Профессионалы используют холодный и горячий туман — самые действенные методы.
- Подготовка квартиры обязательна для безопасности.
- После обработки нужна уборка и, возможно, повторный визит дезинсектора.
