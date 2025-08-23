Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:21

Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов

Сколько стоит дезинсекция квартиры и как выбрать надёжную службу — советы эксперта

Когда в доме появляются тараканы, клопы, муравьи или другие насекомые, первое желание — справиться своими силами. Но практика показывает: без оборудования, опыта и знаний это не только малоэффективно, но и небезопасно.

"Купить оборудование и химикаты несложно. Сложнее — не отравить себя, соседей и домашних животных. Правильная дезинсекция — это целая наука", — объясняет генеральный директор Центральной городской санитарно-эпидемиологической службы Москвы Тимур Ишмаметов.

Почему не стоит травить самостоятельно

  • Опасность для здоровья: при неправильном использовании ядов возможны аллергии, кашель, тошнота, головные боли.
  • Риск устойчивости у насекомых: если таракан выжил после неумелой обработки, он становится нечувствительным к этому препарату.
  • Сложность выбора состава: дезинсектор учитывает поведение насекомых.

Например, тараканы поедают своих сородичей, поэтому яд подбирают с учётом этого.

Сколько стоит дезинсекция

Цена сильно зависит от условий:

  • от 5 до 100 тыс. рублей;
  • учитываются площадь квартиры, количество мебели и вещей, вентиляция;
  • важен даже фактор соседей и наличие в доме магазинов или кафе.

Обычно выгоднее обработать всю площадь квартиры, а не только отдельные зоны.

Как выбрать профессионалов

Признаки надёжной компании:

  • легко дозвониться оператору;
  • реальные положительные отзывы;
  • заключают договор с клиентом;
  • дают гарантию повторного визита по сниженной цене (700-1500 руб.), если насекомые не исчезли;
  • подробно расспрашивают о масштабах бедствия и условиях в квартире.

Если обещают уничтожить всех насекомых с первого раза "навсегда", скорее всего, это рекламный трюк.

Подготовка квартиры к обработке

Метод зависит от выбранного способа:

  • Гель — мягкий вариант, не требует подготовки и выхода из дома. Нужно только обезопасить животных.
  • Холодный или горячий туман — сильная химическая обработка. Требуется убрать:
    • посуду, еду, предметы личной гигиены, бельё;
    • накрыть кровать и мебель;
    • отключить технику (можно накрыть плёнкой).

Жильцам и питомцам нужно покинуть квартиру на 2-6 часов.

Как проходит дезинсекция

  • Подписывается договор, вносится предоплата.
  • Жильцы покидают квартиру.
  • Специалист распыляет состав при закрытых окнах.
  • После обработки — обязательное проветривание.
  • Вернуться можно только по разрешению дезинсектора.

После обработки

  1. Сделайте генеральную уборку: полы, столы, санузлы, ручки дверей протирают содовым раствором.
  2. Стены и потолки мыть не нужно.
  3. Будьте готовы к повторной процедуре через 2-3 недели — обычно именно тогда вылупляется новое поколение насекомых.

Главное

  1. Самостоятельная травля опасна и не всегда результативна.
  2. Профессионалы используют холодный и горячий туман — самые действенные методы.
  3. Подготовка квартиры обязательна для безопасности.
  4. После обработки нужна уборка и, возможно, повторный визит дезинсектора.

