Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов

Когда в доме появляются тараканы, клопы, муравьи или другие насекомые, первое желание — справиться своими силами. Но практика показывает: без оборудования, опыта и знаний это не только малоэффективно, но и небезопасно.

"Купить оборудование и химикаты несложно. Сложнее — не отравить себя, соседей и домашних животных. Правильная дезинсекция — это целая наука", — объясняет генеральный директор Центральной городской санитарно-эпидемиологической службы Москвы Тимур Ишмаметов.

Почему не стоит травить самостоятельно

Опасность для здоровья: при неправильном использовании ядов возможны аллергии, кашель, тошнота, головные боли.

Риск устойчивости у насекомых: если таракан выжил после неумелой обработки, он становится нечувствительным к этому препарату.

Сложность выбора состава: дезинсектор учитывает поведение насекомых.

Например, тараканы поедают своих сородичей, поэтому яд подбирают с учётом этого.

Сколько стоит дезинсекция

Цена сильно зависит от условий:

от 5 до 100 тыс. рублей;

учитываются площадь квартиры, количество мебели и вещей, вентиляция;

важен даже фактор соседей и наличие в доме магазинов или кафе.

Обычно выгоднее обработать всю площадь квартиры, а не только отдельные зоны.

Как выбрать профессионалов

Признаки надёжной компании:

легко дозвониться оператору;

реальные положительные отзывы;

заключают договор с клиентом;

дают гарантию повторного визита по сниженной цене (700-1500 руб.), если насекомые не исчезли;

подробно расспрашивают о масштабах бедствия и условиях в квартире.

Если обещают уничтожить всех насекомых с первого раза "навсегда", скорее всего, это рекламный трюк.

Подготовка квартиры к обработке

Метод зависит от выбранного способа:

Гель — мягкий вариант, не требует подготовки и выхода из дома. Нужно только обезопасить животных.

Холодный или горячий туман — сильная химическая обработка. Требуется убрать: посуду, еду, предметы личной гигиены, бельё; накрыть кровать и мебель; отключить технику (можно накрыть плёнкой).



Жильцам и питомцам нужно покинуть квартиру на 2-6 часов.

Как проходит дезинсекция

Подписывается договор, вносится предоплата.

Жильцы покидают квартиру.

Специалист распыляет состав при закрытых окнах.

После обработки — обязательное проветривание.

Вернуться можно только по разрешению дезинсектора.

После обработки

Сделайте генеральную уборку: полы, столы, санузлы, ручки дверей протирают содовым раствором. Стены и потолки мыть не нужно. Будьте готовы к повторной процедуре через 2-3 недели — обычно именно тогда вылупляется новое поколение насекомых.

Главное