Маленькие враги в вашем доме: насекомые, которых нельзя игнорировать

Насекомые в квартире или доме — это не только раздражающий фактор. Некоторые виды способны нанести реальный вред: испортить мебель и конструкции, испачкать продукты, передать болезни и серьёзно ухудшить гигиену помещения. Важно уметь правильно распознать вредителей: не все из них одинаково опасны, но некоторые при отсутствии своевременного контроля быстро выходят из-под контроля.

Какие насекомые требуют немедленной обработки

Тараканы. Отличаются живучестью, быстро размножаются и разносят патогенные микроорганизмы. Их экскременты могут вызывать аллергии и проблемы с дыханием. Самостоятельно вывести тараканов почти невозможно — нужен профессиональный подход.

Термиты. Почти незаметные на первых порах, они разрушают деревянные конструкции, мебель и паркет. Даже небольшой "налёт белой пыли" или тихий хруст изнутри дерева — сигнал к вызову специалистов.

Клопы. Достаточно занести домой несколько особей, чтобы вскоре столкнуться с массовым нашествием. Они кусают по ночам, вызывая зуд и раздражение кожи, и крайне устойчивы к бытовым средствам.

Муравьи. Обычные виды чаще безвредны, но муравьи-древоточцы повреждают деревянные конструкции. Кроме того, крупные колонии легко проникают в кухню и портят продукты.

Блохи и клещи. Опасны для людей и домашних животных: их укусы вызывают зуд, воспаления, аллергические реакции и даже инфекции.

Комары. Некоторые виды являются переносчиками опасных вирусов (Денге, Зика, Западного Нила). При сильном размножении на участке необходима обработка мест их выведения.

Чем грозит нашествие насекомых

Загрязнение продуктов и поверхностей. Тараканы, муравьи и грызуны разносят бактерии (E. coli, сальмонеллу и др.).

Передача инфекций. Комары и клещи — переносчики вирусов и бактерий.

Разрушение конструкций. Термиты и муравьи-древоточцы способны повредить балки, мебель, паркет.

Аллергии и раздражения. Укусы блох, клопов и комаров часто вызывают сыпь, отёки и зуд.

Когда пора вызывать специалистов

Стоит задуматься о дезинсекции, если вы замечаете:

частые появления живых насекомых, несмотря на уборку;

следы их жизнедеятельности — помёт, хитиновые оболочки, гнёзда;

подозрительные шумы в стенах или мебели;

пористость древесины, "муку" или пыль возле деревянных элементов.

Чем раньше будет вызвана служба дезинсекции, тем меньше ущерб и риски для здоровья.

Профилактика и профессиональный контроль

Современная дезинсекция включает не только уничтожение вредителей, но и предотвращение их возвращения:

заделывание щелей и трещин у окон и дверей;

поддержание чистоты на кухне и в кладовке;

устранение источников влаги и протечек;

установка москитных сеток и барьеров.

Профессионалы используют безопасные для людей и животных препараты, а также специальные ловушки и электронные системы мониторинга.

Не каждый случай требует вызова специалистов, но игнорировать явные признаки нашествия опасно. Тараканы, термиты, клопы, блохи и клещи — это не "мелкая неприятность", а угроза для здоровья и имущества. Своевременная профессиональная обработка помогает избавиться от проблемы и защитить дом от повторных атак.