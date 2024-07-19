Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сбой в работе Windows, охвативший весь мир, никак не повлиял на функционирование информационных ресурсов российского правительства.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ заверил, что все системы в Кремле продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо нарушений или перебоев. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможном воздействии глобального сбоя на деятельность высших органов власти России.

В среду, 19 июля, мировое сообщество столкнулось с масштабным технологическим сбоем, который затронул множество секторов, включая авиацию, банковское дело, страхование и различные предприятия по всему земному шару.

Источником проблемы стал крупномасштабный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure, вызванный ошибкой в недавно установленном обновлении системы безопасности. Стоит отметить, что Российская Федерация в целом не испытала серьезного влияния этой технической неполадки.

К полудню по московскому времени компания Microsoft сообщила о частичном восстановлении работоспособности своих сервисов после произошедшего инцидента. Специалисты корпорации продолжают работу над полным устранением последствий сбоя и возвращением всех систем к нормальному функционированию.

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