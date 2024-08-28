В Кремле прокомментировали якобы наличие у Зеленского "победного плана"

Россия продолжает проведение спецоперации на территории Украины, несмотря на то, что в Киеве заявляют о наличии так называемого "плана победы" над РФ. Соответствующий комментарий дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ответа на вопросы журналистов в среду, 28 августа.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей", — заявил официальный представитель Кремля.
По его словам, российская сторона неоднократно слышала подобные броварные заявления со стороны Украины. Песков отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности действующей украинской власти.
Напомним, что 27 августа Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой заявил, что атака украинской армии на Курскую область является частью "плана победы" в конфликте. Позже он добавил, что собирается передать этот "документ" президенту США Джо Байдену, а также Дональду Трампу и Камале Харрис.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России
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