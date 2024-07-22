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Песков считает, что заключить мир лучше, чем продолжать военные действия
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Песков считает, что заключить мир лучше, чем продолжать военные действия

Дмитрий Песков, представитель президента РФ, прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией. По его мнению, диалог в любом случае лучше, чем продолжение военных действий.

Однако в Кремле ожидают реальных действий от украинской стороны, поскольку пока неясно, какие конкретные планы и шаги подразумеваются под этими словами.

Ранее в интервью британским СМИ Зеленский сообщил о готовности Украины к переговорам с представителями России, если на предстоящем саммите будет подготовлен план мирного урегулирования, и Москва согласится его обсуждать. При этом он подчеркнул, что личность российского лидера не имеет значения.

Стоит отметить, что после включения в состав России новых территорий осенью 2022 года, украинский президент издал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным. Российская сторона неоднократно ссылалась на этот документ, заявляя о своей готовности к диалогу с учетом собственных интересов. Однако условия, предложенные Украиной в рамках "формулы мира" Зеленского, Россия считает неприемлемыми.

В июне российский лидер озвучил условия для прекращения боевых действий и начала переговоров. Они включают вывод украинских войск с территорий, вошедших в состав России, признание их российскими и отмену западных санкций. Путин заявил о готовности к переговорам в любой момент, но признает легитимной властью на Украине не Зеленского, а Верховную раду. Киев расценил эти условия как ультиматум.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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