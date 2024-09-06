Песков заявил о росте престижности науки и количестве молодых ученых

Научная сфера в России набирает всё большую популярность и становится ученым в нашей стране становится не только престижно, но и финансово выгодно, заявил Дмитрий Песков в ходе заседания оргкомитета премии "За верность науке".
Также пресс-секретарь заявил о росте количества молодых ученых в нашей стране.
"Наука приобретает всё большее значение в нашем обществе. Быть российским ученым становится модным и высокооплачиваемым занятием. Особенно радует, что количество молодых специалистов постоянно увеличивается. Если этот рост сохранится, значит, наши усилия имеют смысл", — сказал Песков на заседании оргкомитета.
Он также напомнил, что до 2032 года, в России будет проводиться десятилетие науки и технологий. По мнению Пескова, это требует от людей творческого подхода и новых идей для популяризации российской науки.
Фото: commons.wikimedia.org
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