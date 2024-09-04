В Кремле прокомментировали возможные дальнейшие удары ВСУ по России

Российская сторона учитывает, что украинская армия будет продолжать наносить удары американским оружием, в том числе дальнобойным, вглубь территории России. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать", — заявил пресс-секретарь российского президента.

Российские высокопоставленные чиновники, в том числе сам Песков, неоднократно говорили, что все поставки вооружения и военной техники странами НАТО и их союзниками Украины станут законными целями после их попадания на территорию бывшей советской республики. Также в Москве заявляли, что военная поддержка Киева только оттягивает завершение конфликта.

Фото: dvidshub.net/Dean Johnson