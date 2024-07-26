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Песков предрек возвращение уехавшей из России интеллигенции
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Песков предрек возвращение уехавшей из России интеллигенции

Многие ученые и писатели, уехавшие из России после революции 1917 года, позже вернулись в страну и внесли значительный вклад в ее развитие. Те же, кто остался за границей, зачастую исчезли из поля зрения, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.

Обращаясь к истории страны, Песков отметил, что после революции из России уехало много представителей творческой интеллигенции и ученых. За границей их судьбы складывались по-разному: кто-то испытывал нужду, а кто-то продолжал свою деятельность и добился успеха. В начале 30-х годов к этим людям посылали посланников с просьбой вернуться на Родину. Среди них были писатели, произведения которых изучаются в школах, и ученые, которых считают выдающимися соотечественниками.

Большинство из этих людей удалось убедить вернуться, и они принесли Родине значительную пользу. А те, кто действительно были врагами, так и остались за границей и исчезли из виду.

Фото: From Wikimedia Commons/ derivative work by Brücke-Osteuropa (public domain)

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