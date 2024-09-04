В Кремле высказались о том, кто может одержать победу в выборах в США

Во время выборов в США победит тот политик, которого выберет американский народ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту Life.ru в кулуарах ВЭФ.
"Победит тот, кого выберет американский народ", — заявил замглавы администрации президента России.
Он подчеркнул, что на данный момент дело России — не вмешиваться и наблюдать за тем, как происходит процессы выборов.
На вопрос журналиста, готова ли РФ работать с любым потенциальным президентом США, Песков заявил, что пока Москва вообще с ними не работает. По его словам, на данный момент нет предпосылок для того, чтобы возобновить эту работу.
Стоит отметить, что выборы в Штатах пройдут в конце ноября. В предвыборной гонке участвуют два кандидата — представитель от демократов вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России
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