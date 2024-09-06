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Песков: Россия завершит СВО после достижения всех целей
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В Кремле рассказали, когда СВО подойдет к концу

Песков: Россия завершит СВО после достижения всех целей

Российская Федерация (РФ) завершит спецоперацию на территории Украины после того, как добьется всех заранее намеченных целей и сможет обеспечить безопасность для будущих поколений. Чем быстрее это произойдет — тем лучше. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

"Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения", — заявил пресс-секретарь российского президента во время ответа на вопрос, когда может прекратиться спецоперация.

При этом он добавил, что никаких временных рамок в этом вопросе нет, и сроки тут не важны. Однако он понадеялся, что боевые действия закончатся как можно скорее.

Стоит отметить, что ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России

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