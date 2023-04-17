Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о готовности флота реагировать на региональные конфликты.
Представитель Кремля подчеркнул, что у России имеется неспокойное окружение, поэтому эта ситуация чревата конфликтными ситуациями, а также региональными конфликтами.
Также Песков добавил, что география этих конфликтов хорошо известна.
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