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  • Опубликована сегодня в 14:26

Песков прокомментировал слова Путина о необходимости полной боевой готовности ВМФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о готовности флота реагировать на региональные конфликты.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России имеется неспокойное окружение, поэтому эта ситуация чревата конфликтными ситуациями, а также региональными конфликтами.

Также Песков добавил, что география этих конфликтов хорошо известна.

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По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

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