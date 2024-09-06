В Кремле объяснили слова Путина о "поддержке" Камалы Харрис

Дела Соединенных Штатов не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина. Для него главное — забота о россиянах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такими словами он ответил на вопрос, что имел в виду Путин когда заявил, что "фаворитом" на президентских выборах был действующий президент США Джо Байден, а так как он вышел из предвыборной гонки, РФ теперь "поддерживает" Камалу Харрис.

Песков подчеркнул, что национальный лидер просто ответил на соответствующий вопрос модератора.

"Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента", — заявил официальный представитель Кремля.

Также он добавил, что когда Путина просят прокомментировать международную повестку, он это делает.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia