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Песков: дела США не находятся на верхних строчках повестки дня Путина
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В Кремле объяснили слова Путина о "поддержке" Камалы Харрис

Песков: дела США не находятся на верхних строчках повестки дня Путина

Дела Соединенных Штатов не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина. Для него главное — забота о россиянах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такими словами он ответил на вопрос, что имел в виду Путин когда заявил, что "фаворитом" на президентских выборах был действующий президент США Джо Байден, а так как он вышел из предвыборной гонки, РФ теперь "поддерживает" Камалу Харрис.

Песков подчеркнул, что национальный лидер просто ответил на соответствующий вопрос модератора.

"Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента", — заявил официальный представитель Кремля.

Также он добавил, что когда Путина просят прокомментировать международную повестку, он это делает.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia

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