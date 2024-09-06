В Кремле объяснили слова Путина о "поддержке" Камалы Харрис

Дела Соединенных Штатов не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина. Для него главное — забота о россиянах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Такими словами он ответил на вопрос, что имел в виду Путин когда заявил, что "фаворитом" на президентских выборах был действующий президент США Джо Байден, а так как он вышел из предвыборной гонки, РФ теперь "поддерживает" Камалу Харрис.
Песков подчеркнул, что национальный лидер просто ответил на соответствующий вопрос модератора.
"Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента", — заявил официальный представитель Кремля.
Также он добавил, что когда Путина просят прокомментировать международную повестку, он это делает.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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