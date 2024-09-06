Песков заявил, что дела США не являются приоритетом для Путина

Песков заявил, что Путин сказал о поддержке Харрис не всерьез

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал высказывания Владимира Путина о Камале Харрис, которая является кандидатом в президенты США от Демократической партии.

По словам Пескова, Путин просто ответил на вопрос модератора, не выражая какой-либо конкретной поддержки Харрис. Представитель Кремля подчеркнул, что внутренние дела США не относятся к сфере интересов России, и страна не собирается вмешиваться в политическую борьбу в Америке.

Однако Песков признал, что Россия и личность Путина часто становятся предметом политических дискуссий в США. Это, по его мнению, является естественной частью международных отношений.

Ранее Путин положительно отозвался о смехе Харрис, назвав его заразительным. Он предположил, что это свидетельствует о её хорошем настроении. Однако Песков подчеркнул, что для Путина приоритетом остаются интересы России и её народа, а не международные дела.

Отвечая на вопрос о том, кого из кандидатов Путин поддерживает на президентских выборах в США, Песков напомнил, что Россия и её лидер часто становятся объектом политической борьбы в Америке. Он отметил, что Путин просто ответил на вопрос и не выразил какой-либо конкретной поддержки Харрис.

В рамках форума Путин заявил, что Россия будет поддерживать того кандидата на пост президента США, который будет способствовать улучшению отношений между двумя странами. При этом Песков подчеркнул, что это не означает вмешательства России в политическую борьбу в США.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)