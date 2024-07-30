Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что рекордный государственный долг США окажет сдерживающее влияние на военные амбиции Вашингтона. Это заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов о возможных последствиях финансовой ситуации в Соединенных Штатах.

По данным американского министерства финансов, в понедельник государственный долг США достиг беспрецедентной отметки в 35 триллионов долларов, что является историческим максимумом.

Песков подчеркнул, что США, будучи одной из крупнейших экономик мира, несомненно оказывают существенное влияние на глобальную экономическую конъюнктуру. Однако он выразил скептицизм относительно того, что текущая финансовая ситуация может как-либо ограничить военные устремления Вашингтона.

Комментируя возможные риски для мировой экономики и потенциальное замедление милитаристских планов США из-за высокого государственного долга, пресс-секретарь российского президента выразил мнение, что подобный сценарий маловероятен.

Таким образом, несмотря на рекордный уровень задолженности, Кремль не ожидает существенных изменений в военной политике Соединенных Штатов и продолжает оценивать ситуацию с точки зрения потенциальных геополитических последствий.

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