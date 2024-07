Визит российской военной делегации в Пхеньян, возглавляемой заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, состоялся в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По словам пресс-секретаря главы государства, данная поездка является логическим продолжением и практическим воплощением результатов переговоров на высшем уровне. В настоящее время обе стороны активно работают над имплементацией достигнутых соглашений.

Ранее стало известно, что состоялся визит российской военной делегации в Пхеньян, в ходе которого представители Министерства обороны РФ были приняты лично лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это мероприятие стало первым официальным контактом на уровне военных ведомств после исторического визита президента Путина в Северную Корею.

Стоит отметить, что во время предшествующей встречи 19 июня лидеров двух государств было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нынешний визит военной делегации можно рассматривать как важный шаг в направлении практической реализации положений этого документа.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office