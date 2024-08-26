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Песков: тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность
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Песков высказался о возможных переговорных контактах Москвы и Киева

Песков: тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

На данный момент тема переговоров с Украиной касательно конфликта уже потеряла свою актуальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность", — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли имели место контакты Москвы и Киева до вторжения ВСУ в Курскую область.

Он также добавил, что в СМИ публикуется очень много материалов, которые касаются каких-либо контактов по вопросу украинского конфликта, однако не все они имеют правдивый характер.

Напомним, что атака ВСУ на Курскую область произошла утром 6 августа. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания заявлял о том, что после вторжения украинской армии в российский регион переговоры с Киевом невозможны.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России

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