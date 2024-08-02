В Кремле рассказали, когда вернувшиеся по обмену дети узнали о своей национальности

Дети российских граждан, которых удалось вернуть днем ранее в результате масштабного обмена с Соединенными Штатами и Германией, смогли узнать о том, что они русские, только во время вылета самолета из Анкары. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу во время разговора с журналистами.
"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары", — заявил пресс-секретарь главы российского государства.
Он утверждает, что до вылета из Анкары у детей даже не было представления о том, что они имеют отношение к России.
Напомним, что 1 августа произошел масштабный обмен между Россией, Германией, США и Республикой Беларусь. В РФ удалось вернуть Вадима Красикова, которого ранее приговорили к пожизненному заключению в ФРГ, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Павла Рубцова, Вадима Конощенко и Михаила Микушина и Романа Селезенева.
По прилете в РФ россиян встречал президент России Владимир Путин. Он поблагодарил их за службу и верность стране, а также заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.
Фото: kremlin.ru
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