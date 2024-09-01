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Песков заявил, что страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном
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Дмитрий Песков рассказал, что страны европы выполняют роль которую им выделил Вашингтон

Песков заявил, что страны Европы отыгрывают роль, данную им Вашингтоном

Европейские государства исполняют роль, определенную Вашингтоном, что наносит ущерб их собственным интересам, и это обязательно приведет к последствиям, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейский министр иностранных дел ведет себя как министр обороны и проявляет ястребиный подход. Песков указал на то, что страны Европы, находясь под влиянием Соединенных Штатов, впали в состояние экстаза в условиях конфронтации. Он подчеркнул, что они играют отведенную им роль в этой ситуации, что негативно сказывается на их интересах и на финансовом положении налогоплательщиков. Пресс-секретарь отметил, что это поведение обязательно будет иметь серьезные последствия, которые неотвратимы.

Песков также добавил, что негативные последствия проявятся в течение следующего десятилетия. Он отметил, что европейские страны рискуют, заигрывая с опасными ситуациями. В качестве примера он привел ситуацию с Донбассом, когда Россия долго призывала к конструктивному диалогу, но в итоге ответила на действия, которые многим оказались неприятными.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0 International )

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