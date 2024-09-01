Европейские государства исполняют роль, определенную Вашингтоном, что наносит ущерб их собственным интересам, и это обязательно приведет к последствиям, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейский министр иностранных дел ведет себя как министр обороны и проявляет ястребиный подход. Песков указал на то, что страны Европы, находясь под влиянием Соединенных Штатов, впали в состояние экстаза в условиях конфронтации. Он подчеркнул, что они играют отведенную им роль в этой ситуации, что негативно сказывается на их интересах и на финансовом положении налогоплательщиков. Пресс-секретарь отметил, что это поведение обязательно будет иметь серьезные последствия, которые неотвратимы.

Песков также добавил, что негативные последствия проявятся в течение следующего десятилетия. Он отметил, что европейские страны рискуют, заигрывая с опасными ситуациями. В качестве примера он привел ситуацию с Донбассом, когда Россия долго призывала к конструктивному диалогу, но в итоге ответила на действия, которые многим оказались неприятными.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0 International )