Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был прав говоря о предсказуемости Джо Байдена

Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена также применимы к кандидату от Демократической партии на пост американского лидера Камале Харрис, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что у России нет определенного кандидата, однако демократы, по его мнению, являются более предсказуемыми. Песков добавил, что утверждения Путина о предсказуемости Байдена касаются практически всех представителей Демократической партии, включая Харрис.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о том, кто более предпочтителен для России - Джо Байден или бывший президент Дональд Трамп, высказал мнение, что Байден является лучшим вариантом благодаря своему большему опыту и более ясным прогнозам.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0 international".)