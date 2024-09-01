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Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был прав говоря о предсказуемости Джо Байдена
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Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был прав говоря о предсказуемости Джо Байдена

Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена также применимы к кандидату от Демократической партии на пост американского лидера Камале Харрис, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что у России нет определенного кандидата, однако демократы, по его мнению, являются более предсказуемыми. Песков добавил, что утверждения Путина о предсказуемости Байдена касаются практически всех представителей Демократической партии, включая Харрис.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о том, кто более предпочтителен для России - Джо Байден или бывший президент Дональд Трамп, высказал мнение, что Байден является лучшим вариантом благодаря своему большему опыту и более ясным прогнозам.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0 international".)

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