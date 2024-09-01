Подход США к международным делам отмечается примитивизмом, и, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент Джо Байден является ярким представителем американского истеблишмента. В своем интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков подчеркнул, что американцы традиционно стремятся навязывать другим свою точку зрения, указывая, как нужно действовать и жить.
Песков отметил, что основное сообщение заключается в том, что США всегда пытаются диктовать другим, как им следует вести себя и каким образом организовывать свою жизнь, утверждая, что "мы знаем, что лучше для вас". Он добавил, что даже во время бесед с Путиным были попытки проявить подобное поведение, однако Путин всегда отвечал корректно, но решительно, отвергая такие подходы.
Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна)
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