Подход США к международным делам отмечается примитивизмом, и, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент Джо Байден является ярким представителем американского истеблишмента. В своем интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков подчеркнул, что американцы традиционно стремятся навязывать другим свою точку зрения, указывая, как нужно действовать и жить.

Песков отметил, что основное сообщение заключается в том, что США всегда пытаются диктовать другим, как им следует вести себя и каким образом организовывать свою жизнь, утверждая, что "мы знаем, что лучше для вас". Он добавил, что даже во время бесед с Путиным были попытки проявить подобное поведение, однако Путин всегда отвечал корректно, но решительно, отвергая такие подходы.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна)