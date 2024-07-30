Администрация президента воздерживается от комментариев относительно вероятной подготовки к обмену заключенными, — Заявил Песков на предположение Евы Меркачевой о возможном обмене.

Ранее член президентского совета по правам человека Ева Меркачева высказала предположение, что внезапное перемещение нескольких заключенных из мест лишения свободы может быть связано с подготовкой к масштабному обмену. Она отметила, что подобные прецеденты имели место в советский период, хотя в современной России такая практика еще не применялась.

Правозащитница упомянула ряд известных лиц, осужденных по различным статьям, включая общественных деятелей, политических активистов и деятелей искусства. По информации от адвокатов, в конце июля эти люди были перемещены из следственных изоляторов и исправительных учреждений в неизвестном направлении.

В настоящее время в России отбывают наказание несколько граждан США, в том числе журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и Пол Уилан — бывший морской пехотинец. Первый был задержан весной 2023 года по подозрению в сборе секретной информации о предприятиях оборонного комплекса. Второй находится под стражей с зимы 2018 года по обвинению в шпионаже и попытках вербовки сотрудников силовых ведомств.

Американская сторона настаивает на невиновности своих граждан и требует их освобождения. Между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры о возможном обмене, которые, по состоянию на конец 2023 года, все еще продолжались. Песков охарактеризовал эти слухи как сложные.

Фото: Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации