Песков прокомментировал сообщения о свадьбе Львовой-Беловой с Малофеевым

В Кремле пожелали счастья омбудсмену Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым

Кремль не комментирует сообщения о свадьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и предпринимателя, основателя "Царьграда" Константина Малофеева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы вряд ли имеем полномочия обсуждать личную жизнь нашего омбудсмена по правам ребенка. В любом случае мы желаем ей счастья", — цитирует его слова ТАСС.

По данным телеграм-канала Baza, торжественная церемония молодоженов состоялась 8 сентября в элитном подмосковном поселке Довиль. На торжестве было приглашено более ста человек.

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