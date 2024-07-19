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Песков прокомментировал отзыв Карлсона о встрече с Путиным
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Песков прокомментировал отзыв Карлсона о встрече с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оценку встречи с Владимиром Путиным Такера Карлсона, назвав ее личным мнением журналиста. Песков подтвердил факт непродолжительного общения после интервью, но воздержался от дальнейших комментариев.

Американский журналист Такер Карлсон поделился своими впечатлениями о встрече с президентом России Владимиром Путиным в интервью изданию The Wall Street Journal. По мнению Карлсона, российский лидер далек от демократических идеалов, а Россия представляет собой авторитарное государство, способное на жестокие действия.

Однако журналист возложил ответственность за российско-украинский конфликт на США, утверждая, что именно они спровоцировали Россию разговорами о расширении НАТО.

Карлсон также рассказал о неформальной беседе с Путиным после официального интервью. По словам журналиста, разговор проходил без присутствия съемочной группы и охраны. Президент России выразил обеспокоенность возможной ядерной эскалацией и сожаление по поводу отсутствия диалога с американским коллегой Джо Байденом с февраля 2022 года.

Стоит отметить, что сам Путин неоднократно публично высказывался о демократии в России, опровергая слухи о ее упадке. В свою очередь, президент США Джо Байден после встречи с Путиным в 2021 году сообщил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин выразили сомнения в эффективности демократии в XXI веке.

Песков ранее объяснял, что решение дать интервью Карлсону было принято из-за его отличной от западных СМИ позиции, которую он охарактеризовал как проамериканскую, но контрастирующую с традиционными англосаксонскими медиа. Сам Путин признался, что ожидал более агрессивных вопросов от журналиста, но Карлсон в основном внимательно слушал.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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