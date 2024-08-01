Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне YouTube работает нормально.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о сбоя в работе видеохостинга в рядое российских регионов.

"Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне, работает нормально, всё грузится", — сказал он журналистам.

На просьбу СМИ рекомендовать сервис VPN Песков воздержался от конкретного ответа, сказав, что "их много" и каждый решает сам, какой использовать.

Фото: kremlin. ru/Президент России (Creative Commons Attribution 4.0 International).