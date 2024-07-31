Заявления Киева о готовности к мирному диалогу с Россией схоластичны и лишены какой-либо конкретики, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить сделанное накануне советником офиса Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) Михаилом Подоляком заявление о готовности Украины к переговорам с РФ на условиях международного права.

"Это всё, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления Киева на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали… Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики", — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва остаётся готовой к переговорному процессу.

Напомним, что на Украине по-прежнему действует принятый Зеленским указ о самозапрете переговоров с Владимиром Путиным.

Фото: Официальный сайт Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International).