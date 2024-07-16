На Украине будет расти поддержка мирных переговоров с Россией несмотря на активную пропаганду среди населения и разжигание ненависти ко всему русскому, рассказал Телеграм-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большинство украинцев по-прежнему выступает против переговоров с Россией. Но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболвания населения, которая работает там. Работает она весьма искусно и массированно", - отметил он.
Представитель Кремля отметил, что на фоне распространение "бацил нацизма" на Украине любопытен тот факт, что 44% жителей уже выступают за переговоры с Москвой, и эта цифра будет расти.
Фото: Freepik.
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