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Песков: на Украине активно работает
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Песков: на Украине активно работает "машина оболванивания населения"

На Украине будет расти поддержка мирных переговоров с Россией несмотря на активную пропаганду среди населения и разжигание ненависти ко всему русскому, рассказал Телеграм-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Большинство украинцев по-прежнему выступает против переговоров с Россией. Но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболвания населения, которая работает там. Работает она весьма искусно и массированно", - отметил он.

Представитель Кремля отметил, что на фоне распространение "бацил нацизма" на Украине любопытен тот факт, что 44% жителей уже выступают за переговоры с Москвой, и эта цифра будет расти.

Фото: Freepik.

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